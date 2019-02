23-jähriger steigt in den Gleisbereich und wird von S-Bahn erfasst und getötet

Am Samstag, 16.02.2019, gegen 06.50 Uhr, stieg ein 23-jähriger Mühldorfer am S-Bahnhof Hauptbahnhof vom Bahnsteig aus in das Gleisbett des Gleises 1. Vermutlich wollte er sich dort übergeben. Er kauerte zunächst in der Fluchtscharte unter dem Bahnsteig.

Dennoch wurde er von der Richtung Ostbahnhof einfahrenden S2 mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h erfasst, obwohl der Lokführer sofort eine Notbremsung einleitete. Keiner der anwesenden Fahrgäste hatte wahrgenommen, dass der 23-Jährige in das Gleisbett gestiegen war.

Werbung / Anzeige

Der schwerverletzte 23-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Gleisbett geborgen und kam nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort mit schweren Kopfverletzungen in ein Münchner Klinikum, wo er gegen 09.00 Uhr seinen Verletzungen erlag. Der Triebwagenführer wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Am Triebwagen der S-Bahn entstand kein Sachschaden.

Die S-Bahn-Stammstrecke war bis ca. 08.45 Uhr komplett gesperrt.