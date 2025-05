23-Jähriger von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Am Donnerstag, 08.05.2025, gegen 16:25 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zu Fuß in der Nähe des S-Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn.

Am Bahnübergang in der Poststraße kletterte er, trotz bereits geschlossener Schranke und rotem Blicklicht unter der Schranke hindurch und wollte die Bahngleise überschreiten. Dabei nahm er offenbar die herannahende S-Bahn in Richtung Wolfratshausen nicht wahr.

Die S-Bahn der Linie S7, die von einem 32-jährigen Münchner gesteuert wurde, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der 23-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug er Kopfhörer. Ob er aufgrund dessen die herannahende S-Bahn möglicherweise nicht wahrnehmen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der S-Bahnbetrieb für ca. 2,5 Stunden unterbrochen.

Hinweis Ihrer Polizei:

Ablenkung im Straßenverkehr ist eine regelmäßig festzustellende Unfallursache. Das Polizeipräsidium München rät:

▪ Gehör nicht durch Kopfhörer mit lauter Musik beeinträchtigen lassen

▪ Blick vom Smartphone aufs Verkehrsgeschehen, auch als Fußgänger

▪ Strikte Beachtung der Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen

▪ Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht