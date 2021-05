2,3 Millionen weitere Selbsttests für Münchner Schulen

Seit Beginn der Coronapandemie wurden bereits zwei Millionen Selbsttests an Münchner Bildungseinrichtungen verteilt. Am Mittwoch dieser Woche hatte das Referat für Bildung und Sport eine weitere Lieferung mit 2,3 Millionen Selbsttests für die Münchner Schulen erhalten. Bürgermeisterin Verena Dietl und Stadtschulrat Florian Kraus haben sich am gestrigen Donnerstag einen Eindruck verschafft von der Menge und dem enormen Logistik-Aufwand für die Verteilung der Selbsttests. 30 Personen aus allen Bereichen des Referats für Bildung und Sport waren im Einsatz, um vorrangig die Grundschulen zu versorgen, wo ab Montag die Schüler*innen der Klassen 1 bis 3 wieder im Wechselunterricht sind und die 4. Jahrgangsstufe wie bisher im Präsenzunterricht. Aber auch alle anderen Münchner Schulen können damit rechnen, dass sie im Lauf der kommenden Woche ihren Bedarf an Test-Kits erhalten. Die Auslieferung übernimmt die Branddirektion und ein Logistik-Unternehmen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Selbsttests an Schulen sind eine gute Möglichkeit, sich und andere vor einer Corona-Infektion zu schützen. Diesen wichtigen Schritt gehen wir unter hohem organisatorischen und logistischen Aufwand in kürzester Zeit. Vielen Dank an alle städtischen Beschäftigten für den ausgezeichneten Einsatz, diese zusätzliche Herausforderung zu bewältigen.“

Stadtschulrat Florian Kraus dankte den Beschäftigten seines Referats ebenfalls ausdrücklich für ihren Einsatz: „Es ist einfach toll zu sehen, wie hier alle zusammenhelfen. Aus allen Bereichen unseres Referats haben sich Menschen gemeldet und machen das hier zusätzlich zu ihren üblichen Aufgaben. Herzlichen Dank an Sie alle für Ihr Engagement.“