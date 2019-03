23 Neue für München

Am Montagmorgen (4. März 2019) traten 23 neue Polizeimeister/innen ihren Dienst bei der Bundespolizeiinspektion München an. Sie wurden nach ihrer Begrüßung durch Polizeidirektor Jürgen Vanselow vereidigt und werden nach einer mehrtätigen Einweisung in den Kontroll- und Streifendienst im bahnpolizeilichen Aufgabengebiet der Bundespolizei eingesetzt.

Für die meisten der 23 Neuen (darunter zehn Frauen) ist die „Bahnpolizei“ und auch München kein Neuland. Viele waren bei ihren Praktika schon im bahnpolizeilichen Bereich in Bahnhöfen, einige auch schon in der bayerischen Landeshauptstadt, unterwegs. Die 23 gehören zum ersten Jahrgang (intern: BA 16 II), der Ende Februar nach zweieinhalbjähriger und erfolgreicher Ausbildung das Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) der Bundespolizei in Bamberg verlassen hat.

Münchens Inspektionsleiter Polizeidirektor Jürgen Vanselow begrüßte die Neuen hocherfreut und vereidigte sie im Anschluss daran. Nach dem Sprechen der Eidesformel auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und einem Fototermin für diese Pressemitteilung begann das Kennenlernen der neuen Dienststelle und ihres Aufgaben- und Zuständigkeitszuschnittes.

„Sie werden eine große Bereicherung für unser Team sein. Seien Sie gewiss, dass wir mit Freude auf Sie gewartet haben“. Seit 2016 stellt die Münchner Inspektion immer wieder Personal zur Ausbildung der Beamten im AFZ in Bamberg zur Verfügung. „Jetzt bekommen wir für diese Vorleistung sehr gut ausgebildete Bundespolizisten zurück. Eine personelle Verstärkung auf die wir lange Zeit gewartet haben“, so PD Vanselow.

