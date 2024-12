24-Jähriger baut Unfall in Laim und flüchtet

Am Samstag, 21.12.2024, gegen 02:10 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München

mit einem BMW Pkw auf der Fürstenrieder Straße. In seinem Fahrzeug befand sich noch

ein Beifahrer.

Plötzlich stieß der Pkw mit einer Warnbake einer dortigen Baustelle zusammen. Danach

bog der 24-Jährige mit dem Pkw in die Agnes-Bernauer-Straße ab. Einem weiteren Pkw-

Fahrer, der dort auch fuhr, fiel der Vorfall auf und er verständigte sofort den Polizeinotruf

110.

In der Agnes-Bernauer-Straße stieß der BMW kurz danach mit einem dort geparkten BMW

Pkw zusammen, der dadurch auf einen geparkten Audi Pkw und dieser wiederum auf

einen geparkten VW Pkw geschoben wurde.

Der 24-Jährige entfernte sich danach mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne seinen

gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. In der Veit-Stoß-Straße

hielt er den Pkw an. Er und sein Beifahrer verließen das Fahrzeug und entfernten sich zu

Fuß.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Streifen der Münchner Polizei fahndeten sofort nach

den beiden Personen und konnten diese wenige Minuten danach in der Nähe feststellen

und anhalten. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Lachgas durch den Pkw-Fahrer. Beim 24-Jährigen wurde eine

Blutentnahme durchgeführt und er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs

und eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Nach diesen Maßnahmen wurde er entlassen. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.