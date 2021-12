25-jähriger bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Ein 25-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigsvorstadt schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wollte die Kapuzinerstraße überqueren. Dabei übersah er einen heranfahrenden Linienbus, der stadtauswärts unterwegs war. Trotz eingeleiteter Notbremsung des Busfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Fußgänger wurde durch die Kollision mehrere Meter durch die Luft geschleudert und landete auf dem Asphalt.

Sofort wurden zeitgleich etliche Notrufe abgesetzt. Mehrere Fahrzeuge von Rettungsdienst und Feuerwehr wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Zeitgleich zur Versorgung des schwerverletzten Fußgängers wurde eine Betreuung des Busfahrers, der Businsassen und von Passanten eingeleitet. Der schwerverletzte 25-Jährige wurde nach einer Erstversorgung in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert. Ein Kriseninterventionsteam (KIT) wurde an die Einsatzstelle beordert, um den unter Schock stehenden Busfahrer zu betreuen. Im weiteren Verlauf wurde auch der leichtverletzte Busfahrer in eine Münchner Klinik eingeliefert, da Schnittwunden versorgt werden mussten.