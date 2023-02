25 Jahre KlinikClowns in Bayern

Seit einem Vierteljahrhundert sind die KlinikClowns bayernweit tätig und ihre regelmäßigen Besuche sind in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Hospizen nicht mehr wegzudenken.

Vor 25 Jahren zauberten „Dr. Schnipsel“ und „Dr. Tapsel“ zum ersten Mal ein Lachen auf die Gesichter kleiner Krankenhauspatienten. Alte Menschen im Pflegeheim erfuhren Freude und liebevolle persönliche Zuwendung durch die ersten KlinikClowns Bayerns.

Heute schickt KlinikClowns Bayern e.V. regelmäßig 70 professionelle Clowns „auf Visite“ in 108 Einrichtungen von Aschaffenburg bis Garmisch-Partenkirchen. In den vergangenen 25 Jahren konnten die KlinikClowns in 39.216 „Visiten“ über 1.372.560 Menschen erreichen und ihnen Freude und Erleichterung ihrer Situation bringen.

Neue Einblicke in die Arbeit der KlinikClowns im Jubiläumsjahr gibt die Podcast-Reihe „Nachgelacht – Was ein KlinikClown schon immer mal sagen wollte“. Folge 1 mit den Clowns „Mizzi“ und „Gurki“, die von ihren Besuchen im Kinderkrankenhaus erzählen, ist seit Ende Januar zu hören auf www.klinikclowns.de oder https://soundcloud.com/klinikclownsbayern, die kommenden Podcasts folgen jeweils am letzten Tag der nächsten Monate.