25 Jahre Münchner Geigentage – die hohe Kunst des Geigenbaus

GeigenbauerInnen und BogenbauerInnen aus 30 Werkstätten präsentieren ihre handgefertigten Unikate im Rahmen der 7. Münchner Geigentage einem breiten Publikum. Die außergewöhnliche Werkschau feiert 2022 ihr 25-jähriges Jubiläum und wartet allein schon deshalb mit einer ganzen Reihe von besonderen Programmen, Vorträgen und Konzerten auf.

1997 wurden die 1. Münchner Geigentage von 15 Geigen- und BogenbauerInnen aus der Taufe gehoben. Sie wollten ihrem Kunsthandwerk eine breitere Bühne geben, denn kaum eine Werkstatt hatte früher ein angegliedertes Ladengeschäft. Die Anzahl der in und um München ansässigen MeisterInnen hat sich über die Jahre deutlich vergrößert und der Geigenbau seitdem eine positive Weiterentwicklung durchlaufen. Heute ist München – nach der legendären Geigenbau-Hochburg Cremona – die Stadt mit der weltweit höchsten Dichte an Geigenbauwerkstätten.

Vom 6. bis 23. Oktober 2022 findet nunmehr die siebte Ausstellung ihrer Art statt. Austragungsort der hochkarätigen Veranstaltungsreihe unter der Schirmherrschaft der Weltklasse-Geigerin Anne-Sophie Mutter ist zum zweiten Mal das Bayerische Nationalmuseum. Man hätte keinen besseren Ort dafür wählen können, denn das Thema Musikinstrumente gehört zu den vielen Facetten des Museums. Es verfügt über eine bedeutende Sammlung von Streich- und Zupfinstrumenten bayerischer Hersteller und stellt Instrumente aus Privatbesitz der Wittelsbacher Kurfürsten zur Schau. Die modernen Geigen, Bratschen, Celli und Bögen der Münchner Geigentage bilden da einen perfekten Gegenpol – sind sie doch alle auch zum Anfassen und Ausprobieren. Während der Ausstellungszeiten stehen zudem jeweils zwei GeigenbauerInnen für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Drei Wochen lang ist der Mars-Venus-Saal des Bayerischen Nationalmuseums der Dreh- und Angelpunkt der Münchner Geigentage: Neben der zu den Öffnungszeiten des Museums zugänglichen Werkschau laden die VeranstalterInnen zu einer Reihe hochkarätiger Vorträge und Konzerte ein. Wie bedeutungsvoll die Werkschau geworden ist, beweist die Reihe renommierte MusikerInnen, die auch heuer wieder in den abendlichen Konzerten zu erleben sind. Dazu zählen der Violinist Ingolf Turban, der Cellist Maximilian Hornung, das Duo Roland und Cornelia Glassl (Viola/Klavier) und das Jugendorchester Violinissimo Erding. Das Diogenes Quartett eröffnet, den Schlussakkord setzt das Schumann Quartett München. Alle MusikerInnen bringen dabei die in der Ausstellung gezeigten Instrumente zum Einsatz.

Die Gelegenheit Meisterinstrumente auszuprobieren und aus erster Hand zu hören, erfreut sicher nicht nur LaienmusikerInnen unter den Besuchern. Auch BerufsmusikerInnen und StudentInnen bekommen neue Impulse und Informationen. Den Facettenreichtum des modernen Streichinstrumentenbaus zudem in Workshops, Fachvorträgen und Aktionen für Kinder und Musikschulen einem breiten Publikum zugänglich zu machen, wie es die Münchner Geigentage seit nunmehr 25 Jahren tun, ist ein einladendes Best-Practice-Beispiel für eine lebendige, gelebte Handwerkskunst.

Weitere Informationen zum Begleitprogramm:

Konzerte im Rahmen der Ausstellung

Gespielt auf Instrumenten und Bögen aus der Ausstellung

Eröffnungskonzert: Diogenes Quartett

Donnerstag, 06.10.2022,19.30 Uhr

Konzert 1: Jugendorchester Violinissimo Erding

Samstag, 08.10.2022,19.30 Uhr

Konzert 2: Prof. Ingolf Turban, Violine

Donnerstag,13.10.2022,19.30 Uhr

Konzert 3: Prof. Maximilian Hornung, Violoncello

Samstag,15.10.2022,19.30 Uhr

Konzert 4: Prof. Roland Glassl, Viola | Cornelia Glassl, Klavier

Donnerstag, 20.10.2022, 19.30 Uhr

Abschlusskonzert: Schumann Quartett München

Samstag, 22.10.22,19.30 Uhr

Vorverkauf über München Ticket, Erwachsene 20 €/ermäßigt 12 €

Publikumseinlass 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Vorträge im Rahmen der Ausstellung

Der Eintritt zu den Vorträgen/Klangproben (außer Vortrag Brembeck-Adler) ist im Museums- eintritt enthalten.

Arjan Versteeg: Dendrochronologie im Geigenbau

„Mit einer dendrochronologischen Untersuchung wird das frühestmögliche Entstehungsjahr der Decke eines Saiteninstrumentes wissenschaftlich bestimmt.“

Samstag, 08.10. 2022,13.00 Uhr

Julia Rebekka Brembeck-Adler: Vielsaitigkeit im Lauf der Epochen

Präsentation der Kopie eines Englischen Violetts von Johann Benedict Waßner aus den Sammlungen des Bayerischen Nationalmuseums.

Sonntag, 09.10. 2022,11.00 Uhr (Karten zu 10 € an der Museumskasse / Saal 88)

Wolfgang Schiele: Der goldene Schnitt an der Cremoneser Geige

„In meinem Bestreben, die Form der Geige zu konstruieren, habe ich nach italienischen Instrumenten aus der Zeit von1650 – 1670 eine Idealkonstruktion der Geige abgeleitet. Ausgehend von der Gesamtlänge des Instruments stehen alle seine Maße in bestimmten proportionalen Verhältnissen zueinander.“

Samstag,15.10. 2022,11.00 Uhr

Markus Wörz: Über Bögen gibt es nichts zu sagen

„Bogenbau beginnt mit der Entscheidung für ein Holz, und dann wird nicht nur die Stange von Hand gehobelt …“

Samstag,15.10. 2022, 13.00 Uhr

Andreas Pahler: Wie klingt das Geigenholz im Wald ?

„Ich suche geeignete Bäume oft schon im Sommer aus, damit sie während der Saftruhe im Winter gefällt werden können.“

Samstag, 22.10. 2022,11.00 Uhr

Robert Eibl: Geschichte der Geige

Wie kann es sein, dass ab 1550 die Geige in höchster Vollendung gebaut wird?

Wer war der Erfinder? Wer erstellte den Bauplan? 500 Jahre Entwicklung bis zum perfekten Instrument Vor- und Frühgeschichte der Streichinstrumente anhand von zeitgenössischen Abbildungen.

Samstag, 22.10.2022,13.00 Uhr

Klangproben

Hier werden alle Instrumente/Bögen einer Gattung nacheinander in kurzen Passagen angespielt, so dass die Zuhörer direkt vergleichen können.

Klangprobe Geigen

mit Prof. Ingolf Turban, Violine

Samstag, 08.10.2022,15.00 Uhr

Klangprobe Celli

mit Prof. Maximilian Hornung, Cello

Samstag, 15.10.2022,15.00 Uhr

Klangprobe Bratschen

mit Studierenden der Klasse Prof. Roland Glassl

Samstag, 22.10.2022,15.00 Uhr