25. St. Patrick’s Day München – Pre-Parade Party 2023

Zur Einstimmung auf die St. Patrick´s Day Parade und die After-Parade Party sonntags findet im Amerikahaus in München am Vorabend ein Konzert statt, welches von Auftritten zweier Irish Dance Gruppen komplettiert wird. Bereits ab 19 Uhr wird die Gruppe The Hot Asphalt im Foyer die Gäste auf den Abend einstimmen. Auch nach dem Konzert werden sie dort nochmal spielen. Das Hauptprogramm bestreiten The Paul Daly Band und die Gruppe Larún. Als Special Guests werden Caro Kelley und Konrad Stock auftreten. Für die tänzerischen Darbietungen sorgen The Emerald Dancers und die Summerstorm Irish Dance Company. Lassen Sie sich also schon bei der Pre-Parade Party, musikalisch, wie optisch, auf die Grüne Insel entführen.

Datum: Samstag, 11.03.2023 im Amerikahaus München

Konzertbeginn: 20.30 Uhr, im Foyer ab 19.00 Uhr The Hot Asphalt

Tickets >> www.eventbrite.com

BAND-INFO:

The Hot Asphalt (Wexford/Irland)

Die drei Jungs aus dem sonnigen Südosten Irlands sind in Wexford beheimatet. Sie spielen eine Auswahl irischer Lieblingsballaden und präsentieren das Beste der Dubliners und der Wolfe Tones sowie anderen irischen Gruppen. Ihr Bandname ist zugleich ein Hit der Dubliners, der von anderen Gruppen gecovert wurde.

The Paul Daly Band (IRL/GB/D/USA)

Die Paul Daly Band ist eine in München beheimatete Folkband mit Mitgliedern aus Irland England, Deutschland und den USA, die seit 13 Jahren zusammenspielen und seither 5 CDs aufgenommen haben. Paul Daly komponiert und textet die meisten Songs der Band und alle Bandmitglieder sind sehr erfahrene Musiker in verschiedenen Genres. Ihre Musik könnte man als Folk mit einem sehr irischen Touch beschreiben. Die Paul Daly Band ist sowohl auf Pub- und Kleinkunstbühnen, als auch in Konzerthallen, sowie Festivalbühnen zu Hause.

Larún (Deutschland/Frankreich/Spanien/USA)

Für große Aufregung in der Celtic Folk Szene im In- und Ausland sorgte 2018 das Debüt der Gruppe Larún. Binnen weniger Tage sprengten die aufwendig produzierten Musikvideos die Zehntausender-Marke. 2019 folgte die Veröffentlichung des Debütalbums „When The City Sleeps“ sowie die ersten ausverkauften Konzerttouren durch Deutschland. Von der Fachpresse wurde Larún als aufregendste Newcomer Band des Jahres betitelt. Diese Resonanz mag wenig überraschen, schaut man sich die hochkarätige Besetzung des Ensembles näher an. Die einzelnen Musiker können bereits ein beeindruckendes Portfolio vorweisen. Sie entstammen Ensembles wie Trasnú, Emerald, Dán, Crosswind oder Texu, was nicht nur die mediale Aufmerksamkeit, sondern auch die musikalische Qualität erklärt. Larún ist zudem eine der internationalsten Bands der Szene, die in den letzten Jahren die Bühne betreten hat, und was könnte in Zeiten immer dichter werdender globaler Vernetzungen stärker einen, als eine geteilte Leidenschaft – in diesem Fall die Liebe für eine vielfarbige traditionelle Musik Irlands. Larún spielt nicht nur irische Musik, Larún lebt irische Musik! Bei Larún stehen sechs Musiker aus vier verschiedenen Nationen auf der Bühne – Deutschland, Frankreich, Spanien und den USA.

Band: Cathrine Kuhlmann (Gesang), Franziska Urton (Geige & Gesang), Stefan Decker (Flöte & Uilleann Pipes), Borja Bragaño (Uilleann Pipes), Cornelius Bode (Rhythmische Instrumente), Markus Pede (Bodhrán).

Caro Kelley (USA/D)

Geboren und aufgewachsen ist Caro Kelley in den USA. In Ohio fing sie mit dem klassischen Pianospielen an, studierte mit 20 Jahren Jazz Piano und trat mit verschiedenen Bands in Kentucky und ihrem Heimatstaat auf. 2018 brachte sie sich selbst das Banjo spielen bei. Über Umwege führte sie der Weg schließlich nach München, wo es für sie anfangs schwer war, musikalisch Anschluss zu finden. Ihren Musikstil, untermalt von ihrer souligen-jazzigen Stimme, kombiniert sie mit Folk und lebendigem Indie-Rocksound. Im September 2022 erschien ihr Debütalbum „Playroom“.

Konrad Stock (München/D)

Der Arzt aus München ist schon lange ein fester Bestandteil in der Irish Folk Szene innerhalb und außerhalb der Landeshauptstadt. Seit Ende 2009 ist er Mitglied der Folkband The Matching Ties und spielt dort die irische Bodhrán, Tin & Low Whistles sowie die Scottish Small – & Highlandland Pipes. Seine musikalischen Erfahrungen sammelte er zuvor bei den Bands The Seer, Summerfolks und den Claymore Pipes & Drums.

TANZGRUPPEN-INFOS:

Emerald Dancers (München)

Seit ihrer Gründung 1989 zählen die Emerald Dancers zu den festen Größen des Irish Dance im süddeutschen Raum und bringen mit einer spritzigen Kombination aus modernen und traditionellen irischen Tänzen den Flair Irlands nach Deutschland. Die Tänzer der Emerald Dancers wirbeln mit der ganzen Bandbreite des Irish Dance über die Bühne, von den graziösen und anmutigen Soft Shoe Tänzen bis hin zu den mitreißenden Hard Shoe (Step) Tänzen, die durch die Tanzshows weltberühmt wurden.

Summerstorm Dance Company e.V. (München)

Nicht ein laues Lüftchen, sondern ein wahrer Sommersturm! In einer Kombination aus traditionellem irischen Soft- und Hardshoetanz (Steptanz) und Choreografien mit beeindruckenden Showelementen stürmen ihre Beine über die Bühne und bringen irische Lebensfreude auf jede Veranstaltung. Die Summerstorm Dance Company e.V. ist eine der erfolgreichsten Irish-Showdance Gruppen.