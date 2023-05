250.000 Deutschlandtickets bei der MVG abonniert

Seit Verkaufsbeginn im April haben 250.000 Kundinnen und Kunden ihr Deutschlandticket bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) abonniert. Die MVG gratuliert dem 250.000. Deutschlandticket-Abonnenten Elias Hadjem.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Ich freue mich sehr, dass Herr Hadjem, sich für ein Deutschlandticket bei der MVG als HandyTicket entschieden hat und wünsche gute Fahrt in München und darüber hinaus im Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland. Zur Feier des 250.000. Deutschlandtickets bei der MVG übernehmen wir das Abo für Herrn Hadjem für ein Jahr.“

Elias Hadjem: „Das Deutschlandticket ist ein sehr praktisches Angebot für mich. Ich kann für 49 Euro im Monat mit dem Regionalverkehr in Deutschland reisen. Das eröffnet mir viele Möglichkeiten, Ausflüge mit Freunden und Familie zu unternehmen. Ich wollte auch schon immer mal andere Städte sehen und zum Beispiel nach Berlin reisen. Jetzt habe ich die Chance das zu tun und brauche mich vor Ort um kein Ticket für den Nahverkehr zu kümmern. Ich kann jetzt auch meinen Bruder, der in Bonn lebt, öfter besuchen. Die MVG habe ich als zuverlässiges Verkehrsunternehmen erlebt, deshalb habe ich mein Deutschlandticket dort bestellt.“

Die Nachfrage nach dem Deutschlandticket war seit Verkaufsbeginn ungebrochen sehr groß. Knapp die Hälfte der Deutschlandtickets haben Kundinnen und Kunden bestellt, die vorher kein Abo bei der MVG hatten. Knapp 60 Prozent der Abos wurden als HandyTicket bestellt, etwas mehr als 40 Prozent der Kundinnen und Kunden haben die Chipkarte gewählt. Gut 20 Prozent der bei der MVG bestellten Deutschlandtickets sind Jobtickets.

Aktuell haben etwa 400.000 Kundinnen und Kunden ein Abo bei der MVG abgeschlossen. Vor dem Verkaufsstart des Deutschlandtickets hatte die MVG etwa 250.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

„Wir haben einen Zuwachs bei den Abos von rund 60 Prozent. Das zeigt, wie viele Anträge wir gerade in der Anfangszeit zu bewältigen hatten. In den ersten Wochen waren die Schlangen vor unseren Kundencentern lang. Das war eine Geduldsprobe für unsere Fahrgäste genauso wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür möchte ich mich bei beiden Seiten bedanken. Für viele Kundinnen und Kunden ist der persönliche Kontakt nach wie vor wichtig, auch wenn das Ticket digital ist. Aus diesem Grund setzen wir nicht nur auf den Online-Verkauf“, so Ingo Wortmann.