270.000 ehrenamtliche Einsatzstunden beim Münchner Roten Kreuz

270.000 Einsatzstunden leisteten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Münchner Roten Kreuzes im Vorjahr. 3.700 Menschen engagieren sich bei der Hilfsorganisation in München und im Landkreis.

Rund 3.700 Frauen und Männer engagieren sich beim Münchner Roten Kreuz ehrenamtlich. 2018 waren sie 270.000 Stunden für ihre Mitmenschen in der Landeshauptstadt und im Landkreis München im Einsatz. Ob bei der Bergwacht, der Wasserwacht, im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz, im Jugendrotkreuz oder im sozialen Bereich mit benachteiligten Jugendlichen, Senioren, Kranken, Geflüchteten und anderen Hilfsbedürftigen setzen sie ein Zeichen für Menschlichkeit und kompetente Hilfe in Stadt und Landkreis. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer versorgen Verletzte, retten Menschen vor dem Ertrinken, bergen verunglückte Wanderer, unterstützen sozial Benachteiligte, engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit – oder helfen nach Katastrophen.

„Das Münchner Rote Kreuz ist dort, wo Menschen Hilfe benötigen – sei es nach einem Verkehrsunfall, einer Naturkatastrophe oder bei sozial Benachteiligten. So unterschiedlich die Situationen sind, in denen Menschen Hilfe brauchen, so vielfältig sind auch die Aufgaben, die unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer tagtäglich übernehmen“, betont Karl-Heinz Demenat, Vorsitzender des Münchner Roten Kreuzes. “Wir bieten auch gute Rahmenbedingungen für unsere Ehrenamtlichen, von der fachlichen Begleitung über Bildungsangebote und Räumlichkeiten bis hin zum Versicherungsschutz.”

Das Münchner Rote Kreuz freut sich über neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Informationen über das freiwillige Engagement beim Münchner Roten Kreuz erhalten Interessierte über die Servicestelle Ehrenamt 089/2373-285 oder servicestelle-ehrenamt@brk-muenchen.de und unter www.brk-muenchen.de/gemeinschaften.