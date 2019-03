3. Brustkrebstag München-West: Ganzheitlich behandeln und heilen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Obwohl die Zahl der Betroffenen steigt, sinkt die Sterberate dank moderner Behandlungsmethoden kontinuierlich. Im zertifizierten Brustzentrum des Helios Klinikums München West kümmert sich ein breites Netzwerk aus Spezialisten auf hohem medizinischen Niveau um das Wohl der Patientinnen. Individualität und Ganzheitlichkeit stehen dabei im Zentrum der interdisziplinären Spezialabteilung.

Anlässlich des Weltfrauentags am Freitag, 8. März, stellt das Pasinger Brustzentrum die Erkrankung in den Mittelpunkt und lädt bereits zum dritten Mal zum „Brustkrebstag München-West“ ein. Das breit gefächerte Programm richtet sich sowohl an Betroffene und Interessierte als auch an Fachleute.

Werbung / Anzeige

Workshop-Programm für alle Sinne

Von 14 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Workshop-Programm, bei dem alle Sinne angesprochen werden: Im Kurs „Heute bin ich“ geht es darum, Gefühle in Bildern auszudrücken. Zwei weitere Workshops widmen sich der Entschleunigung mit Musik und Meditation. Wer mehr Aktion sucht, für den eignet sich der „Tanz ins Leben“. Abgerundet wird das Programm mit dem Kurs „Fühlen und pflegen“, mit Tipps zur Selbstuntersuchung der Brust zur Narbenpflege. Die Workshops finden parallel statt und sind kostenfrei.

In der anschließenden Diskussionsrunde simulieren Experten aus Onkologie, Pathologie, Radiologie und Chirurgie eine fachübergreifende Tumorkonferenz und beantworten Fragen. In den Kaffeepausen können Infostände verschiedener Selbsthilfegruppen besucht werden.

Ab 17.30 Uhr wird ein wissenschaftliches Symposium für Fachkreise und Interessierte angeboten, unter anderem mit den Themen „Krebs und Kinderwunsch“ sowie „Chancen und Grenzen modernster Strahlentherapie“.

Veranstaltung für Betroffene, Interessierte und Fachpublikum am Freitag, 8. März 2019, von 14 Uhr bis 19 Uhr im Helios Klinikum München West, Lehrsaal im 4. OG

Die Veranstaltung findet im Lehrsaal, 4. OG, des Helios Klinikums München West, Steinerweg 5, statt. Alle Informationen rund um den Brustkrebstag gibt es auch auf www.helios-gesundheit.de/muenchen-west.