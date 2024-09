3. Oktober: Tag der offenen Tür am Forschungscampus Garching

Entdecken. Checken. Wissen – Tag der offenen Tür am Forschungscampus Garching

Großrechner und Quantencomputer bestaunen, mit dem autonomen Auto EDGAR eine Rundfahrt machen oder in die Energieversorgung der Zukunft eintauchen – am 3. Oktober öffnet der Forschungscampus in Garching von 10 – 17 Uhr wieder seine Türen. Die Technische Universität München (TUM) und zahlreiche weitere wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen präsentieren unter dem Motto „Entdecken. Checken. Wissen.“ ihre Forschung bei Führungen, Mitmachaktionen und Vorträgen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Campus laden dazu ein, ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Zu besichtigen gibt es unter anderem die Forschungs-Neutronenquelle Heinz-Maier-Leibnitz (FRMII) und das Kernfusions-Großexperiment ASDEX Upgrade des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik.

Mehrere Stationen bieten außerdem Einblicke in das Thema Quantentechnologie. Einer der ersten Quantencomputer und der Supercomputer SuperMUC-NG können im Leibniz Rechenzentrum bestaunt werden. Daneben öffnet das Walther-Meißner-Institut seine Quantencomputing-Labore und zeigt verschiedene Quantenphänomen sowie welches Potential in der Zukunftstechnologie steckt. Ein weiteres Highlight sind die Gießereitechnik der TUM und des Fraunhofer-Instituts am Campus. Hier können die Besucherinnen und Besucher bei Vorführungen sehen, wie die glühende Schmelze in Form gegossen wird oder selbst in eine silberne, weltraumähnliche Schutzausrüstung schlüpfen und sich beim Zinn-Gießen probieren.

Mitmachstationen laden zum Experimentieren und Tüfteln ein

Aber auch bei vielen weiteren Mitmachaktionen kann selbst geforscht und getüftelt werden. So gibt es Mathematik zum Anfassen in der Ausstellung ix-Quadrat und Girls Power in der Informatik in der iTüpferl Forschungswerkstatt. Bei der Fotoreise „Der Code des Universums“ lädt das Max-Planck-Institut für Physik mit 40 Großformaten dazu ein, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Röntgen, Neuroelektronik, Elektrizität, Mikroskopie und mehr – ein interaktives Programm rund um biomedizinische Themen bietet das Munich Institute of Biomedical Engineering der TUM bei Laborführungen, Experimenten zum Mitmachen und einer Science Show.

Darüber hinaus stellt die Europäische Südsternwarte eine Live-Übertragung zu den Observatorien in Chile her, damit die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Arbeit dort erhalten. Das autonome Fahrzeug EDGAR dreht Runden über den Campus und zeigt, was in diesem Bereich heutzutage schon möglich ist.

Mitfiebern beim Science Slam und bei den Experimentalvorlesungen

Spannung und Unterhaltung versprechen die Experimentalvorlesungen der Physik und Chemie, der Vortrag des Nobelpreisträgers Prof. Reinhard Genzel sowie die Science Slams. Da heißt es mitfiebern, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeneinander antreten und ihre Forschungsthema verständlich präsentieren.

Viele Informationen gibt es außerdem bei den Ständen zu Studium, aktuellen Projekten und Forschung, die sich über das gesamte Gelände verteilen. So beantworten unter anderem die Münchner Exzellenzcluster e-conversion, MCQST, SyNergy und ORIGINS spannenden Fragen zur Energieversorgung der Zukunft oder zur Entstehung des Lebens.