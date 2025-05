30 Jahre Australian Football in Deutschland: Jubiläumsspiel in München feiert sportliche Pionierleistung

Erstes Spiel zwischen den Munich Kangaroos und Frankfurt Redbacks jährt sich – Festtag mit Frauen- und Männerpartien sowie Jubiläumsfeier am TUM OlympiaPark

Australian Football feiert sein 30-jähriges Bestehen in Deutschland. Am Samstag, den 24 Mai, laden die Munich Kangaroos zu einem besonderen Jubiläumsspiel am TUM OlympiaPark ein. Der Tag markiert drei Jahrzehnte seit dem ersten offiziellen Spiel des australischen Nationalsports auf deutschem Boden – damals zwischen den Munich Kangaroos und den Frankfurt Redbacks im Jahr 1995.

Die Veranstaltung bringt heutige Männer- und Frauenteams aus München, Frankfurt und Dresden zusammen und verspricht nicht nur spannenden Sport, sondern auch einen emotionalen Rückblick auf die Anfänge der Liga in Deutschland.

Australische Sportkultur mit Geschichte

„Es ist so beeindruckend zu sehen, wie sich der Sport in Deutschland über diese drei Jahrzehnte entwickelt hat“, sagt Tash Lohmeyer, Präsident der Munich Kangaroos. „Das Wachstum der AFL Germany Liga von zwei Teams im Jahr 1995 auf die neun Herren- und sechs Damenteams, die wir heute haben, spiegelt das Engagement und die harte Arbeit aller Beteiligten in den vergangenen 30 Jahren wider, den Sport weiterzuentwickeln und die Liga zu professionalisieren.“

Australian Rules Football – auch „Aussie Rules“ genannt – ist eine dynamische, körperbetonte Mannschaftssportart mit Ursprung in Australien. Gespielt wird auf einem ovalen Spielfeld mit einem ovalen Ball, Ziel ist es, durch geschicktes Laufen, Passen und Kicken den Ball zwischen die Torpfosten zu befördern. Eine Partie besteht aus vier Vierteln à 20 Minuten, pro Team stehen bis 18 Spielerinnen auf dem Platz.

Der Sport verbindet Elemente aus Rugby, Fußball und Basketball und begeistert durch sein schnelles Tempo, spektakuläre Sprünge und Fairness im Spiel. In Deutschland wächst die Community stetig – nicht nur unter Australierinnen, sondern auch unter deutschen Sportbegeisterten.

Das Programm beginnt um 13:00 Uhr mit dem Spiel der Frauenteams der Munich Kangaroos und der Southern Giants. Um 15:00 Uhr treten die Männer der Roos gegen eine kombinierte Mannschaft aus Frankfurt Redbacks und Dresden Red Wolves an. Ab 17:00 Uhr folgt der offizielle Festakt mit Reden, Rückblicken und Danksagungen an langjährige Unterstützerinnen und Wegbereiterinnen des Australian Football in Deutschland.

Wachsende Community, steigendes Interesse

Mit dem Jubiläumsspiel möchten die Veranstalter auch die Aufmerksamkeit auf die wachsende Community und das internationale Flair des Australian Football in Deutschland lenken. „Australian Football ist mehr als nur ein Sport – die AFLG-Gemeinschaft ist eine lebendige und offene Familie, die Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund verbindet und lebenslange Freundschaften und Erinnerungen auf und neben dem Spielfeld schafft. Wenn wir nun 30 Jahre feiern, ehren wir nicht nur den Sport, den wir lieben, sondern auch den außergewöhnlichen Gemeinschaftsgeist, der Australian Football in Deutschland zum Blühen gebracht hat.“

Zuschauer*innen sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und einen Tag voller sportlicher Leidenschaft, Gemeinschaftsgefühl und australischer Atmosphäre zu erleben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 24 Mai 2025

Ort: TUM OlympiaPark, Spielfeld nahe Connollystraße 32, 80809 München

Anfahrt >>

Eintritt: frei

Spielplan:

13:00 Uhr – Frauen: Munich Kangaroos vs. Southern Giants

15:00 Uhr – Männer: Munich Kangaroos vs. Frankfurt Redbacks / Dresden Red Wolves

17:00 Uhr – Jubiläumsreden und Festakt