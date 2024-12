30 Jahre Himmelswerkstatt – Ein himmlisches Jubiläum

In der Vorweihnachtszeit 2024 feiert die Münchner Himmelswerkstatt ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 30 Jahren begeistert sie Kinder aus München und aller Welt. Verkleidet als strahlende Weihnachtsengel können die kleinen Besucher:innen zwischen sechs und zwölf Jahren in der festlich geschmückten Ratstrinkstube des Neuen Rathauses kreativ werden.

Noch bis 15. Dezember 2024 lädt die Himmelswerkstatt täglich um 14:30 Uhr und 16:30 Uhr zu himmlischen Mitmachwerkstätten ein. Unter liebevoller Anleitung entstehen aus einfachen Materialien wunderschöne Weihnachtsgeschenke. Ob Steine vergolden, Kerzen ziehen, Schokolade gestalten oder Wunschzettel schreiben – die Workshops bieten eine Vielfalt an kreativen Möglichkeiten.

Eine Erfolgsgeschichte über drei Jahrzehnte

Die Himmelswerkstatt wurde 1994 auf Initiative des Kultur- und Museumspädagogen Haimo Liebich, der freien Mitarbeiterin, Künstlerin und Projektleiterin Christine Kummer ins Leben gerufen und von der Künstlerin und Kunstpädagogin Marion Hollmann kreativ weiterentwickelt. Ihre Idee, einen Raum zu schaffen, in dem Kinder zur Weihnachtszeit kreativ tätig werden können, wurde sofort ein großer Erfolg. Startimpuls war die kulturhistorische Ausstellung zum Thema Engel in der Rathausgalerie, zu der das Kindermuseum einen Aktionsraum beitrug. 1998 zog die Himmelswerkstatt 1998 in die Ratstrinkstube um, da sie immer mehr Teilnehmer:innen anzog.

Heute, 30 Jahre später, besuchen viele Kinder von einst die Himmelswerkstatt erneut – diesmal in Begleitung ihres eigenen Nachwuchses. Die Begeisterung hat dabei nichts von ihrem Glanz verloren. Im letzten Jahr nahmen rund 1.550 Kinder teil und verbrachten unvergessliche Stunden, die alle Sprachbarrieren überwanden und Kreativität in den Mittelpunkt stellten.

Ein kostenloses Angebot für alle

Das Aktionsprogramm ist Teil des Münchner Christkindlmarkts und wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft organisiert. Die Durchführung übernimmt das Kindermuseum München. Ein erfahrenes Team aus Künstler:innen und Pädagog:innen, liebevoll als “Engerlteam” bezeichnet, begleitet die Kinder mit viel Herzblut. Ihre glitzernden Engelsgewänder und goldenen Flügel tragen zur magischen Atmosphäre bei und machen den Bastelspaß zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Ein Ort der Kreativität und Gemeinschaft

Die Himmelswerkstatt steht nicht nur für handwerkliche Tätigkeiten, sondern auch für eine Botschaft von Gemeinschaft und Fantasie. In einer Zeit, die oft von Hektik geprägt ist, bietet sie einen Raum, in dem Kinder und ihre Familien innehalten, Freude erleben und ein Stück Weihnachtstradition mit nach Hause nehmen können.

Das Jubiläum zeigt eindrucksvoll, wie eine kleine Idee zu einer großen Tradition wurde – eine, die Generationen verbindet und Münchens Vorweihnachtszeit ein Stück reicher macht. Auf die nächsten 30 Jahre himmlischer Kreativität!