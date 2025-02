300.000 Euro: Deutsche Fernsehlotterie stärkt Jutta Speidels Einsatz für wohnungslose Mütter

In einer feierlichen Zeremonie wurde heute der HORIZONT Jutta Speidel-Stiftung ein bedeutender Förderscheck in Höhe von 300.000 Euro überreicht. Diese großzügige Unterstützung stammt von der Deutschen Fernsehlotterie und wurde durch Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk, übergeben.

Mit dem Betrag wird der Bau des dritten Schutzhauses von Jutta Speidel und ihrer HORIZONT Jutta Speidel-Stiftung finanziert, das 57 Bettplätze für wohnungslose Mütter und Kinder bietet. Ein besonderes Merkmal dieses Hauses wird das integrierte Gesundheits- und Therapiezentrum sein, das schnelle und unkomplizierte Hilfe für die Bewohnerinnen und ihre Kinder bereitstellt. Diese Mittel tragen entscheidend dazu bei, die Infrastruktur auszubauen und die notwendigen Dienstleistungen zur Unterstützung von Frauen und Kindern in Notsituationen bereitzustellen.

Jutta Speidel, die Gründerin der Stiftung, äußerte sich dankbar: „Die meisten Mütter und Kinder, die zu HORIZONT kommen, sind vor dem Hintergrund von häuslicher Gewalt in die Wohnungslosigkeit geraten. Darum schaffen wir mit unserem 3. HORIZONT-Haus neben weiterem geschützten Wohnraum auch ein Gesundheits- und Therapiezentrum, in dem ärztliche und therapeutische Hilfe schnell und niederschwellig möglich wird. Damit ergänzen wir unser ganzheitliches HORIZONT-Konzept bedarfsgerecht. So ein Leuchtturmprojekt ist nur gemeinsam mit starken Partnern umsetzbar. Von Herzen danke ich der Deutschen Fernsehlotterie für ihr Vertrauen und großartiges Engagement.“

Christian Kipper von der Deutschen Fernsehlotterie betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Wir sind stolz, mit unserer Förderung einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände von Müttern und Kindern in Not leisten zu können. Die HORIZONT Jutta Speidel-Stiftung leistet herausragende Arbeit, und wir freuen uns, Teil dieses wichtigen Projekts zu sein. In Zeiten, in denen das soziale Gefüge oft auf die Probe gestellt wird, ist es umso wichtiger, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen und solidarisch handeln. Nur durch die Zusammenarbeit mit engagierten Partnern können wir nachhaltig etwas bewirken und den Menschen die erforderliche Unterstützung bieten, die sie so dringend benötigen.“

Durch diese wertvolle Partnerschaft wird ein bedeutender Schritt zur Unterstützung von Frauen und Kindern in Krisensituationen gemacht, indem notwendige Ressourcen für Schutz, Gesundheit und Therapie bereitgestellt werden.

Hintergrund:

Im Jahr 2024 wurden mehr als 48 Millionen Euro an über 300 soziale Projekte in Deutschland durch die Deutsche Fernsehlotterie ausgeschüttet. 32 Projekte davon wurden in Bayern mit einer Gesamtsumme von über 4,5 Millionen Euro gefördert.

Dank ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler erzielte die Deutschen Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von weit über 2 Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über die ihr zugehörige Stiftung bundesweit mehr als 10.000 Projekte fördern.