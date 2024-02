31. IMOT in München: Alles zum Thema Motorsport und viele starke Bikes

Alles zum Thema Motorsport und viele starke Bikes: Beim Programm der IMOT 2024 ist für jeden was dabei!

Die absoluten Highlights auf einer Motorrad-Frühjahrsmesse sind die neuesten Bike-Modelle der Saison. Entsprechend hat die IMOT vom 16. bis 18. Februar 2024 natürlich wieder die wichtigsten Hersteller in den Hallen C5 und C6 des Messegeländes München am Start – viele davon exklusiv im süddeutschen Raum. Zusätzlich glänzt das Traditionsevent auch dieses Jahr wieder mit beeindruckenden Sondershows, bei denen alle Besucher auf ihre Kosten kommen. Unter andere mit dabei: Renngeräte aus allen bekannten Klassen des deutschen Motorradrennsports im Rahmen der Ausstellung „Der Motorsport stellt sich vor!“. Voll auf ihre Kosten kommen Fans des „American Way of Drive“ im neuen Themenbereich IMOT Downtown mit Harleys, Hot Rods und Hot Dogs. Außerdem gilt der IMOT-Eintritt auch für die parallel laufende f.re.e, Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse, sowie die Münchner Auto Tage. Jetzt auf www.imot.de/tickets schnell und einfach Tickets sichern.

„Für alle, die US-Bikes und den entsprechenden Lifestyle lieben, haben wir uns dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, erklärt IMOT-Chefin Petra Zahradka. „Auf der großen Ausstellungsfläche IMOT Downtown begeistern wir alle Besucher, deren Herz im Rhythmus von V2-Motoren schlägt. Dort zeigen nicht nur die Jailhouse Biker ihre Harley-Schmuckstücke und informieren – das finde ich persönlich besonders stark – über ihre Charity-Aktionen für kranke Kinder, sondern hier zelebrieren wir den ‚American Way of Drive‘ mit stylisher Airbrush-Art, Hot Rods und Verpflegung stilecht aus dem Airstream-Foodtruck.“

Dabei ist IMOT Downtown (Halle C5, Fläche 415) nur einer der vielen Programmhöhepunkte auf dem Messegelände in München-Riem: Mit einem richtig spannenden Infotainment-Angebot ist die Ausstellungsfläche „Der Motorsport stellt sich vor!“ (Halle C5, Fläche 202) absolute Pflicht für alle Motorsport-Enthusiasten und die, die es werden wollen. Von Rundstrecke, Offroad und Eis-Speedway bis Snow-Cross, Drag-Race und Scooter-Challenge – der Deutsche Motorsport Verband (DMV) hat zu jeder vorgestellten Disziplin Rennbikes, Fahrer und Multimedia-Shows vor Ort. Außerdem beantworten die Profis Fragen rund um die Karriere im Motorradrennsport, egal ob aktiv als Motorsportler oder passiv als künftiger Funktionär – hier gibt’s alle Infos zu den Themen Lizenzen, Versicherungen, Rennstrecken, Termine und Material.

Um diese und die vielen weiteren Shows und Ausstellungen perfekt im Blick zu behalten, lohnt sich der Download des brandneuen IMOT 2024-Folders auf https://imot.de/besucherinfos. Dort hat das IMOT-Team alle wichtigen Infos zum Event zusammengefasst. Unter anderem finden sich hier Hallenpläne, die nur darauf warten, mit Kreuzen und Ausrufezeichen für die ganz individuelle Planung vollgekritzelt zu werden.

Folgende Tipps sollte sich dabei niemand entgehen lassen:

• Starke Custom-Motorräder für 1/8- und 1/4-Meilen-Rennen zeigt der Rocket Race Club. à Halle C6, Fläche 508

• Die Fans von Rennsport-Bikes der letzten Jahrzehnte – inklusive der unvergessenen Zweitakt-Rennmaschinen – kommen bei der IG Königsklasse auf ihre Kosten. à Halle C6, Fläche 826

• Wer generell mal auf einem Zweirad durchstarten möchte, aber noch keinen Führerschein besitzt, kann auf bereitgestellten Elektromotorrädern verschiedener Aussteller mit Support der Fahrschule Wittmann „Strom geben“ oder am Fahrsimulator der Landesverkehrswacht schauen, wie weit er oder sie im Straßenverkehr kommen würde. Natürlich dürfen sich hier auch erfahrene Bikerinnen und Biker ausprobieren. à Halle C6, Fläche 711B

• Und was gibt es Besseres, als sich nach der ganzen Action entspannt ein kühles Bier zu gönnen und sich mit anderen Motorrad-Fans in Benzingespräche zu vertiefen? Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dieses Jahr nun wieder den allseits beliebten Guinness-Stand mit stilechter irischer Soundbegleitung am Start zu haben. à Halle C5, Fläche 210

—————————————

Weiterhin gilt: Wer die IMOT besuchen möchte, sollte zuvor einen kurzen Abstecher ins Internet machen. Ganz gleich, ob mit Handy oder Desktop-PC: Mit wenigen Klicks kommt man auf www.imot.de/tickets zum digitalen Ticket für die Messe, das kurz danach als E-Mail vorliegt. Von dort kann es direkt auf dem Smartphone oder ausgedruckt für den Eintritt genutzt werden. Karten gibt es für 15 Euro (Erwachsene) oder 12 Euro (ermäßigt, mit Nachweis). Günstigere Tickets gibt es im Nachmittagstarif ab 15 Uhr sowie für Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt. Das Ticket gilt für einen einmaligen Besuch im Messezeitraum und beinhaltet außerdem den kostenlosen Eintritt für die parallel laufende Messe f.re.e und die Münchner Auto Tage. Mehr Informationen auf www.imot.de.