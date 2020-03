31-Jähriger mit 2,86 Promille getreten – Bundespolizei sucht nach unbekanntem Schläger

Ein stark alkoholisierter 31-jähriger Österreicher und ein bislang Unbekannter gerieten kurz nach halb ein Uhr in einem Getränkeshop im Ostbahnhof aus unbekannter Ursache aneinander. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und Tritten. Als der Oberösterreicher, der als erster zuschlug, am Boden lag, soll sein Kontrahent ihn mehrmals mit dem Fuß in den Körper getreten haben. Erst nach lauten Rufen von zwei Zeugen, ließ der Unbekannte, ca. 20-Jährige ab und flüchtete. Dabei verlor er einen Handschuh. Mit einer S2 (Petershausen) fuhr er um 00:41 Uhr stadteinwärts. Der mit 2,86 Promille stark alkoholisiere Österreicher aus Braunau am Inn hatte zumindest keine sichtbaren Verletzungen; lehnte eine Behandlung durch Rettungssanitäter ab.

Die Bundespolizei wertet nun Videoaufzeichnungen vom Ostbahnhof und der betreffenden S-Bahn aus. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.