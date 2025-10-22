32. SPIELWIESN vom 7. – 9. November 2025 in der Messe Augsburg

Vom 7. bis 9. November 2025 lädt die 32. SPIELWIESN ins SPIELE-PARADIES, das zum dritten Mal in den Augsburger Messehallen stattfindet.

Drei Tage Brettspielzauber und Fantasy-Abenteuer, Action, Spaß und Spannung auch für Nachwuchswissenschaftler.

Lockt Freaks & Friends oder Rollenspieler an Spieltische, in die Pen & Paper-Arena und MINT-Interessierte an Experimentierstationen.

Süddeutschlands großes Familienfest für Gesellschaftsspiele, Wissen, Unterhaltung und Freizeitgestaltung im Herbst auf einen Blick.

Drei Tage Spielspaß pur: 3 Hallen, 2.200 Spiel-Plätze, rund 100 Aussteller und Marken aus der fantastischen Welt der Spiele, Forschung und Wissenschaft

Riesenspielothek mit über 4.000 ausgesuchten Neuheiten oder Dauerbrennern

Eigene Kinderspielothek für die Jüngsten schon ab dem Vorschulalter

Über 80 ehrenamtliche „Erklärbären“ verhelfen zum Schnellstart am Spieltisch

Lange Nacht der Spiele bis 23:00 Uhr – Abendticket ab 18:00

Nervenkitzel bei Turnieren und Meisterschaften – u.a. CATAN-Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft

Verleihung Gütesiegel „Generationenspiel“ und Spielecafe der Generationen

Pen & Paper-Arena: Rollenspiele in Pegasus-Erlebnisräumen und am Stand der Deutschen Lovecraft Gesellschaft e.V. mit u.a. Rollenspielautorin Julia Knobloch

Gamification @its best: SCIENCE PLAYGROUND für Zukunftsmacher mit Experimentier- und Entdeckerspaß rund um MINT und Nachhaltigkeit

Toben, hüpfen, entspannen auf der Xund & Aktiv Aktionsfläche

Warum nicht einfach mal Bomben entschärfen, mit einem (gelben) U-Boot in unbekannte Tiefen abtauchen oder schlicht eine Torte backen? Vielleicht auch lieber kooperativ ein havariertes Raumschiff reparieren oder doch im Team mit anderen ein Fantasy-Abenteuer im Kopf erleben? Alles machbar in diesem Herbst im großen Spiele-Paradies des Südens. Mit einer Portion (Würfel-) Glück geschickter Strategie oder dreistem Bluff erfüllen sich hier Träume.

Familien und Freundeskreise erwartet auf der SPIELWIESN ein tagesfüllendes und selbstgestaltetes Programm spannender und unterhaltsamer Begegnungen an Spieltischen. Dazu zählen die legendäre lange Nacht der Spiele, (be)greifbare Angebote an Verlags- und Autorenständen, zwei Spielotheken und der Treffpunkt „Exklusives Spiel“.

Rund 15.000 Besucher aus Bayern und Nachbarregionen hatte die SPIELWIESN letztes Jahr erlebt, als sie in 31. Auflage zum zweiten Mal in den Augsburger Messehallen an den Start ging.

Mehr unter spielwiesn.de