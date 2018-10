33. Generali Marathon: Stadt präsentiert „Münchner 10 km Lauf“

Der München Marathon gehört zu den alljährlichen Highlights im Sportkalender der Stadt. Wenn ganz München beim 33. Generali München Marathon am Sonntag, 14. Oktober, auf den Beinen ist, darf die Landeshauptstadt München natürlich nicht fehlen. Als Co-Sponsor präsentiert das Referat für Bildung und Sport deshalb in diesem Jahr den „Münchner 10 km Lauf“. Der Startschuss zum „Münchner 10 km Lauf“ fällt um 10.40 Uhr. Beatrix Zurek, Referentin für Bildung und Sport und in ihrer Freizeit eine begeisterte Läuferin, wird sich ebenfalls unter die rund 3.000 Athletinnen und Athleten mischen und beim „Münchner 10 km Lauf“ mitlaufen. Sportreferentin Beatrix Zurek: „Ein Marathon bringt die ganze Stadt zusammen. Auch deshalb unterstützen wir als Stadt München dieses wundervolle Laufereignis: Es bringt Leistungs- und Hobbysportlerinnen und -sportler ebenso zusammen wie Jung und Alt oder die Aktiven und das Publikum. Der Marathon ist ein gutes Beispiel dafür, welch integrative Kraft der Sport hat.“

Alle Läuferinnen und Läufer, die auch nach dem Marathon weiter fit bleiben wollen, können sich auf der Marathon-Messe am Stand des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München über die städtischen Sportangebote informieren: Wenn es draußen unwirtlich wird, bietet zum Beispiel das Hallensportprogramm des FreizeitSports eine Vielzahl von Trainingsstunden an fast 40 Standorten in der Stadt an – bei maximaler Flexibilität und unschlagbar günstigem Preis. Nähere Informationen findet man unter sport-muenchen.de. Das Referat für Bildung und Sport ist am Freitag, 12. Oktober, und Samstag, 13. Oktober, auf der Marathon-Messe in der Olympiahalle anzutreffen.