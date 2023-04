34. ADAC Bavaria Historic von 8. bis 10. Juni 2023 bietet Genuss und Leidenschaft pur

Oldtimer-Traumtour par excellence: Von 8. bis 10. Juni dürfen sich Besitzer edler Karossen mit Patina auf die 34. ADAC Bavaria Historic freuen. Deren Markenzeichen ist eine grandiose Streckenführung abseits der bekannten Tourismusrouten. An drei Tagen erleben die Teilnehmer Genuss und Leidenschaft pur, wenn sie die insgesamt rund 600 Kilometer lange Strecke unter anderem bis ins Karwendelgebirge zum Großen Ahornboden im österreichischen Hinterriß sowie durch das Fünfseenland zwischen Starnberger See und Ammersee unter die Räder nehmen. Die Strecken wurden so gewählt, dass sie auch mit älteren, weniger stark motorisierten Fahrzeugen gut bewältigt werden können. Darüber hinaus wird das Team, das mithilfe eines Roadbooks die richtige Strecke findet und bei den Gleichmäßigkeitsprüfungen mit insgesamt rund 50 Lichtschranken die geringste Abweichung hat, zum „ADAC Bavaria Historic-Sieger“ gekürt. Für die Zeitnahme im Cockpit gibt es keine Einschränkungen, das heißt, alle Zeitmessgeräte – egal ob mechanisch oder elektronisch – sind zulässig und gelten für den Gesamtsieg. Startberechtigt sind Fahrzeuge bis Baujahr 1993, die Einteilung erfolgt in vier Wertungsklassen. Anmeldeschluss ist Montag, 1. Mai 2023.

Atemberaubende Panoramen und eine fantastische Alpenlandschaft

Der Auftakt der ADAC Bavaria Historic findet traditionell im Rahmen des „Maxlrainer Oldie Feelings“ am Fronleichnamsdonnerstag, 8. Juni, auf dem Gelände von Schloss Maxlrain nahe der Kur- und Bäderstadt Bad Aibling statt. Das Oldie Feeling ist seinerseits ein Oldtimer-Event der Extraklasse, zu dem sich zuletzt 7000 Oldtimer vor Schloss Maxlrain eingefunden haben. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr fällt dort der Startschuss für die Bavaria Historic, die am ersten Donnerstag auf einem 125 Kilometer langen Prolog Richtung Norden durch den Altlandkreis Wasserburg mit beeindruckenden Alpenpanoramen führt. Höhepunkt der Etappe sowie Premiere ist ein Halt in der mittelalterlichen Altstadt von Wasserburg mit ihrem italienischen Flair und ihrer einzigartigen Lage auf einer Halbinsel im Inn, bevor es wieder zurück nach Bad Aibling geht.

Am Freitag steuern die Teams von Bad Aibling aus den Tegernsee an, wobei eine Fahrt auf der legendären Wallbergstraße einen ersten Höhepunkt darstellt. Weiter führt die insgesamt 300 Kilometer lange Strecke über den Achenpass und vorbei am Sylvensteinsee in das Herz des Karwendelgebirges zum berühmten Großen Ahornboden. Zurück geht es über die Mautstraße Vorderriß – Wallgau zum nächsten Highlight, dem Walchensee. Am Südufer entlang fahren die Oldtimer anschließend durch das stille Hochtal der Jachenau und das Isartal bis zur Fußgängerzone in Bad Tölz. Die Zielankunft wird ab 17.30 Uhr im Rahmen der Aiblinger Oldie Night von tausenden Zuschauern gefeiert.

Am Samstag dürfen sich die Teams auf das Fünfseenland zwischen Starnberger See und Ammersee freuen. Die 250 Kilometer lange Etappe mit Start in Bad Aibling führt durch das Hügelland südlich von München und bietet ebenfalls an vielen Stellen atemberaubende Panoramen bis zur Zugspitze und darüber hinaus. Bedeutende Klöster wie Schäftlarn, Dietramszell und insbesondere Andechs, der Heilige Berg der Bayern, werden passiert. Die Zielankunft ist ab 15.45 Uhr vor dem Kurhaus Bad Aibling.

Jetzt anmelden und Oldtimer-Traumtour erleben

Alle Informationen zur 34. ADAC Bavaria Historic sowie Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter bavaria-historic.de. Das Nenngeld für die Veranstaltung beträgt 1295 Euro. Darin enthalten sind Startnummer-Blanketten und Rallyschilder sowie alle notwendigen Fahrerunterlagen, Gebühren für mautpflichtige Privatstraßen, eine Teilnehmer-Unfallversicherung, Pannenhilfe und technische Betreuung durch die ADAC Straßenwacht, Abendveranstaltungen sowie Mittagspausen bzw. Drinks und Snacks sowie Kaffeepausen.