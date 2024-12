340.000 Menschen zur Halbzeit auf dem Tollwood Winterfestival

Engagement für Demokratie, Performances, Feuershows, Markt und Bio-Gastronomie – noch bis 23. Dezember auf der Theresienwiese – Abschluss mit Silvesterparty am 31. Dezember.

Bereits 340.000 Besucher*innen haben in den ersten Wochen auf der Theresienwiese den Zauber des Tollwood Winterfestivals erlebt. Mit dem diesjährigen Motto „Wir braucht Dich!“ steht das Festival ganz im Zeichen von Demokratie und Gemeinschaft. Noch bis zum 23. Dezember lädt der Markt der Ideen zum Flanieren und Genießen ein. Täglich können alle den Blick nach oben wenden und dort die Zeltdachinszenierung zum Festival-Motto bestaunen – immer um 19 Uhr leuchtet eine Liebesgeschichte über die Zeltdächer. 32 Veranstaltungen bringen beste Musik in den Hexenkessel; ein Dutzend Mal öffnet das Grand Chapiteau noch seine Türen für atemberaubende Artistik. Ausverkauft sind die Shows „Humans 2.0“ von Circa vom 10. bis 14. Dezember. Für „Duel Reality“, das am 17. Dezember Premiere feiert, gibt es noch wenige Tickets. Wegen der großen Nachfrage bietet Tollwood eine Zusatzvorstellung der interaktiven Neuinterpretation von Shakespeares „Romeo und Julia“ am 22. Dezember um 14 Uhr. Tickets dafür und für die große Silvesterparty, mit der Tollwood ins neue Jahr feiert, gibt’s unter www.tollwood.de.

Kunst und Artistik aus aller Welt

Rund 5.000 Minuten stand die Demokratie in den ersten beiden Tollwood-Wochen im Fokus: Die Zeltdächer verwandeln sich täglich in Leinwände und strahlen unsere Werte in den Nachthimmel. Und als Highlight ist immer um 19 Uhr eine leuchtende Liebesgeschichte an die Demokratie zu sehen. „Es ist sehr schön zu sehen, wenn die Menschen auf unsere Zeltdächer schauen und ihre Handys zücken. Unser Motto bewegt“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Winterfestivals.

Was gab es sonst noch auf dem Tollwood Winterfestival in den ersten zwei Wochen zu erleben? Zum Beispiel: spektakuläre 554 Minuten mit fünf Feuershows aus vier Ländern; 1.500 Minuten magische und berührende Performance von vier Acts aus drei Nationen. Nicht zu vergessen: die Walk-Acts, die in 1.200 Minuten mit leuchtender Interaktion das Gelände beleben.

Im Grand Chapiteau zieht das Festival du Cirque alle Blicke auf sich. Die Compagnie Circo Zoé begeisterte mit der Deutschlandpremiere von „Deserance“. Die Shows von „Humans 2.0“ von Circa sind bereits ausverkauft. Für „Duel Reality“ von The 7 Fingers gibt es für Shows vom 17. bis 19. Dezember noch Restkarten. Wegen der großen Nachfrage tritt die Compagnie am 22. Dezember um 14 Uhr zusätzlich auf. Tickets gibt es ab 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim, Infos unter www.tollwood.de.

Ein Ort zum Genießen und Entdecken

Neben den beeindruckenden Shows sind die kulinarischen Angebote ein Markenzeichen des Tollwood. Das EssZimmer verwöhnt mit veganem und vegetarischem Bio-Genuss. Auch das Mercato-Zelt ist mit handgefertigten Unikaten und internationalen Spezialitäten wieder dabei. „Das Wetter hat bisher gut mitgespielt. Und so haben so viele Menschen wie vor Corona das Tollwood Winterfestival besucht und in unserer schönen funkelnden Atmosphäre eine Auszeit vom Alltag genossen“, freut sich Stefanie Kneer.

Blick nach vorn

Bis zum 23. Dezember erwartet das Publikum noch ein vielfältiges Programm – über 90 Prozent der Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt. Zum großen Abschluss feiert München auf der Theresienwiese mit der Tollwood-Silvesterparty ins neue Jahr. Mit dabei: Live-Musik, DJs und zum ersten Mal auch der Club Harry Klein. Mit dem Mitternachtswalzer begrüßen alle gemeinsam das Jahr 2025. Tickets sind unter www.tollwood.de erhältlich.

Tollwood Winterfestival 2024

Ort: Theresienwiese, München

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände, weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de