Der 35. GENERALI MÜNCHEN MARATHON am 10. Oktober 2021 wurde unter gewissen Schutz- und Hygienevorkehrungen sowie einem modifizierten Veranstaltungskonzept behördlich genehmigt.

Am zweiten Sonntag im Oktober wird beim GENERALI MÜNCHEN MARATHON nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder durch die Straßen Münchens und den Englischen Garten gelaufen. Knapp 11.000 Teilnehmer haben sich bereits für den Marathon, den Halbmarathon oder die 10 Kilometer angemeldet. Ein zusätzliches Highlight: Über die Marathondistanz geht es für die Läuferinnen und Läufer um die deutsche Meisterschaft.

Für den Marathon haben bislang 3.500 Personen gemeldet, für den Halbmarathon sind es mit 5.400 Meldungen deutlich mehr, die 10 Kilometer wollen 1.800 laufen. Um alle Hygienauflagen zu erfüllen, erfolgt der Start zum Marathon und Halbmarathon in Blöcken. Es beginnen um 9 Uhr die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Deutschen und den Bayerischen Marathon-Meisterschaften. Sie starten zeitgleich mit den nach Meldezeit schnellsten Halbmarathonis. Der 10-KM-Lauf wird ab 13.30 Uhr ebenfalls in Wellen gestartet.

Start und Ziel aller Läufe ist das Olympiastadion. Um dort oder an zwei Streckenabschnitten an der Leopoldstraße zuzuschauen oder anzufeuern, sind Tickets notwendig. Diese sind gratis und können online gebucht werden. Im Olympiastadion wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Für Zuschauende wie Teilnehmende gilt die 3-G-Regel („geimpft, genesen oder getestet“).

Um jedem und jeder eine Teilnahme am 35. GENERALI MÜNCHEN zu ermöglichen, bietet die MÜNCHEN MARATHON GmbH als Veranstalter auch einen Virtual Run an. Dafür wurde eine eigene Tracking-App entwickelt. Mindestens 500 Aktive wollen das Angebot nutzen, zwischen dem 10.10.2021 und dem 31.12.2021 eine der drei Strecken an einem beliebigen Ort zu laufen und so am GMM teilzunehmen.

Wer live dabeisein möchte, hat dazu noch Gelegenheit: Nachmeldungen sind online vom 6.10.2021 bis 9.10.2021 (18.00 Uhr) möglich. Auch für die Deutschen und die Bayerischen Marathonmeisterschaften kann noch gemeldet werden, und zwar bis zum 5.10.2021 auf https://www.generalimuenchenmarathon.de.