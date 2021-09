3G-Regel und geöffnete Tierhäuser in Hellabrunn ab Montag, 6. September 2021

Die von der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Lockerungen der Corona-Einschränkungen betreffen auch Hellabrunn: So gilt ab kommenden Montag im gesamten Tierpark die 3G-Regel – damit dürfen dann auch alle Tierhäuser sowie die Kassen regulär öffnen. Die Vorabbuchung von Tickets entfällt.

Nach knapp anderthalb Jahren ist es nun endlich soweit: Die Tierhäuser im Tierpark Hellabrunn, darunter die Dschungelwelt, das Urwaldhaus, das Nashornhaus, das Aquarium und die Welt der kleinen Affen dürfen wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Ab kommenden Montag gilt für den gesamten Tierpark die 3G-Regel, also Eintritt nur für Covid-19-Genesene, Geimpfte oder Getestete. Ein entsprechender Nachweis muss an den Eingängen zum Gelände erbracht werden. Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, sind von der 3G-Regelung befreit und sind getesteten Personen gleichgestellt.

Zudem können wieder ganz regulär Tagestickets und Jahreskarten an den Kassen erworben werden. Ein zusätzliches Online-Ticket über München Ticket ist nicht mehr notwendig. Bereits gebuchte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Um weiterhin eine Kontaktnachverfolgung von Besucherinnen und Besuchern sicherzustellen, ist eine Registrierung via App bzw. über ein Formular an den Kassen nach wie vor notwendig.

„Dass wir noch rechtzeitig zur letzten Sommerferien-Woche einen weiteren Schritt zurück zur Normalität gehen können und der Besuch in Hellabrunn nun endlich auch wieder spontan und ohne vorherige Online-Anmeldung möglich ist, freut mich sehr“, so Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Verena Dietl und weiter: „Die Tierhäuser waren seit Beginn der Pandemie für Besucherinnen und Besucher geschlossen – dass sie nun wieder unter den gegebenen Voraussetzungen öffnen können, ist wirklich eine Bereicherung.“

Tierparkdirektor Rasem Baban: „Wir sind sehr dankbar, dass wir durch die 3G-Regelung nun wieder die Möglichkeit haben, unsere Tierhäuser und das Artenschutzzentrum auf unkomplizierte Art und Weise unseren Besucherinnen und Besuchern zugänglich zu machen.“ Verena Dietl ergänzt: „Wir möchten uns auch nochmals bei allen Besucherinnen und Besuchern, die in den letzten Wochen vielleicht etwas enttäuscht über den Tierpark-Besuch waren oder aber aus verschiedenen Gründe gänzlich auf einen Besuch verzichten mussten, für ihre Geduld und das Verständnis bedanken! Es ist uns ein großes Anliegen, dass der Münchner Tierpark als wichtige Bildungs-, Kultur- und Erholungseinrichtung für alle Bürgerinnen und Bürger möglichst unkompliziert zugänglich ist. Dank der neuen Regelungen ab Montag kommen wir dem einen großen Schritt näher!“

Selbstverständlich gelten auch weiterhin die gängigen AHA-Regeln. Insbesondere in den Tierhäusern und im Kassenbereich, ebenso wie in sämtlichen Innenräumen gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2- Maske. Die Einhaltung der Maskenpflicht wird entsprechend kontrolliert. Tierpfleger-Treffpunkte und kommentierte Fütterungen sowie Kindergeburtstage können aktuell noch nicht wieder stattfinden. Jedoch sind unter Einhaltung der genannten Regeln künftig wieder Führungen möglich. Weitere Infos dazu sind demnächst online auf der Website des Tierparks zu finden.

Auf der Internetseite www.hellabrunn.de/corona gibt es eine umfangreiche FAQ-Liste, die sämtliche Fragen rund um den Besuch des Tierparks klärt.