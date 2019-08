3MUC Triathlon am 24. / 25. August 2019 auf der Regattaanlage Oberschleißheim

Wo 1972 die Ruderer und Kanuten ihre olympischen Wettbewerbe austrugen, werden sich am Wochenende rund 800 Triathleten ins Wasser stürzen. 3MUC Triathlon – das ist Schwimmen im längsten Pool Münchens, Radfahren auf einer für den Verkehr gesperrten Strecke und Laufen in einem naturnahen Gelände.

Angeboten werden eine Volksdistanz am Samstag (24.08.) für Einsteiger und Anfänger, die Strecken betragen 400 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Am Sonntag (25.08.) geht es über die Olympische Distanz mit 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen. Auf beiden Strecken kann man auch in einer (Firmen-) Staffel antreten, in der jeder Teilnehmer eine der drei Disziplinen absolviert. Die Startzeit für die 2 Startgruppen ist an beiden Tagen jeweils 10 Uhr und 10 Uhr 45.

Als prominenter Gast wird am Samstag der zweimalige Ironman Hawaii Weltmeister Normann Stadler zu Gast sein, und als Coach und Interviewpartner zur Verfügung stehen. Also auch für Besucher eine einmalige Chance, einen der ganz Großen in diesem Sport kennenzulernen.

Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich Montag, 19. August möglich. Die Nachmeldung ist am 23.08. von 17-19 Uhr, am 24.08. und 25.08. jeweils ab 8 Uhr vor Ort möglich, solange Startunterlagen vorrätig sind.

Im Ziel gibt für alle Teilnehmer Getränke und Obst sowie Erdinger Alkolhofrei und isotonisches Getränk von Xenofit. Jeder erhält ein Finisherpräsent. Ergebnisse, Urkunden und Bilder gibt es später im Internet.

Wetter: Laut aktueller Wettervorhersage Sonne, Temperaturen bis 22 Grad (Samstag) und 25 Grad (Sonntag). Die Wassertemperatur liegt momentan tageszeitlich bedingt zwischen 22 und 23 Grad. Mit dem Regen am Montag und Dienstag wird es etwas abkühlen.

Weitere Info unter: www.3muc.com