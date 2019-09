40 Jahre Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen am 13. September 2019

„Wo finden unsere Kinder, die dem Sandkastenalter entwachsen sind, einen ihren Bedürfnissen entsprechenden Spielplatz?“ – Mit dieser Frage gründete sich vor über 40 Jahren eine Elterninitiative, die ca. 4.000 Unterschriften für die Schaffung eines Abenteuerspielplatzes in Neuhausen sammelte. Ein verwildertes Grundstück neben dem Freizeitheim Neuhausen konnte schließlich ab Mai 1979 als „pädagogisch betreute Freifläche“ genutzt werden – der Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen (ASP) war geboren! Das ursprünglich für 5 bis 7 Jahre gedachte Provisorium feiert nun seinen 40. Geburtstag.

In diesen vier Jahrzehnten hat das grüne Gelände an der Hanebergstraße viel erlebt. Unzählige Kinder haben hier den Umgang mit „gefährlichen“ Dingen wie Sägen, Hämmer, Feuer… erlernt. Die Angebote der Einrichtung wurden immer wieder an die sich verändernden Lebenswelten der Kinder angepasst. Die „grüne Oase mitten in der Stadt“ ist heute ein Ort der Naturerlebnisse, Mitbestimmung und Lern- und Lebensraum für Schulkinder in Neuhausen und darüber hinaus.

Am Freitag, den 13. September wird das Jubiläum gebührend gefeiert!

Musikalisch untermalt vom „Trio Souvenirs“ gibt es ab 15 Uhr Kaffee & Kuchen, Chillbar & Waffeln sowie Mitmachaktionen für Kinder.

Um 16.30 Uhr folgt der offizielle Teil mit einer Begrüßung durch Stadtrat Marian Offman und KJR-Vorstandsmitglied Karsten Urbanek.

Im Anschluss, um ca. 17.30 Uhr tritt der Matrosenchor München auf.

Der Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen

„ERDE, WASSER, FEUER, LUFT“ bestimmen den spielerischen Alltag auf dem pädagogisch betreuten Aktivspielplatz mitten in München. Die von Kindern für Kinder gestalteten Spiel-, Erlebnis- und Aktionsbereiche in dieser grünen Oase können während der Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch und Freitag (in den Ferien auch am Donnerstag) nachmittags von Schulkindern bis 13 Jahre genutzt werden.

Die offenen Spielräume und wenig vorgegebene Strukturen aktivieren die Kinder zu einem selbständigen, kreativen, sozialen und emanzipierten Verhalten. Dabei werden sie auch durch das Team der ASP-Juniors unterstützt. Montags und in Sommerferien ist der ASP ein lohnendes Ziel für die ganze Familie.

Damit Schulkinder die „Freiräume“ des ASP selbständig erleben und erkunden können, gibt es für Eltern ein „Reservat“. Donnerstags können Aktionen für Schulklassen vereinbart werden. Gruppenbesuche und Feste mit Kindern sind nur mit Terminvereinbarung möglich. Der ASP beteiligt sich im Rahmen von Kooperationen an Veranstaltungen im Stadtviertel.

Für weitere Informationen steht Ihnen das Team des ASP Neuhausen mit Einrichtungsleiterin Susanne Kußmaul gerne zur Verfügung.

Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen

Hanebergstr. 14, 80637 München

Tel. 089-155333,

E-Mail: asp.neuhausen@kjr-m.de

www.asp-neuhausen.de

Den ASP Neuhausen erreicht man am besten mit der U1 bis Gern oder Tram 20/21 bis Haltestelle Olympiapark West.