40 Jahre Gasteig – Party mit Aha-Erlebnis

„Feiert Kultur!“ ist das Motto der Gasteig-Jubiläumssaison. Los geht es mit einer großen Party am 15. Oktober um 20 Uhr im Gasteig HP8. Und alle sind eingeladen.

„Zum Geburtstag packt man Überraschungen aus“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Unsere Überraschung, die wir am 15. Oktober feierlich enthüllen werden, ist eine außergewöhnliche Installation der Münchner Künstlerin Ayzit Bostan, die sie auf Einladung des Gasteig für die Halle E konzipiert hat.“

Die in Ankara geborene Ayzit Bostan arbeitet an den Schnittstellen von Mode, Design und Kunst. Ihre Werke waren schon an verschiedenen Orten der Welt zu sehen. Nun hat sie eigens für die zentrale, denkmalgeschützte Halle E des Gasteig HP8 die Installation „PLAY“ kreiert, die von der Gasteig Kulturstiftung finanziert wird.

„Ich wollte etwas Einfaches, aber Großes schaffen, das sich gut einprägt“, sagt Ayzit Bostan. „Etwas, das einlädt, diesen Raum neu zu erleben.“ Details verrät sie nicht. Nur so viel: „Bei ,PLAY` ist der Name Programm: Ein Kunstobjekt, das für eine dauerhaft festliche Atmosphäre sorgt, visuell einprägsam ist und ein spielerisches Aha-Erlebnis ermöglicht.“

Nach der offiziellen Enthüllung des Kunstwerks übernehmen die „Hytop DJs“. Benjamin Röder und Manuel Kim sind in Münchens Clubszene seit mehr als zwei Jahrzehnten bekannt und bringen Disco und Soulful House Music zum Tanzen in die Halle E.

Vor 40 Jahren, am 10. November 1985, wurde der Gasteig in Haidhausen mit einem Festkonzert der Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Sergiu Celibidache in Anwesenheit von Bundespräsident Richard von Weizsäcker eröffnet. Seither entwickelte sich der Gasteig zu einem einzigartigen Umschlagplatz für Kultur und Bildung in München und mit mehr als 1800 Veranstaltungen und bis zu zwei Millionen Besuchenden pro Jahr zu Europas größtem Kulturzentrum.

Seit vier Jahren residiert der Gasteig im Interimsquartier Gasteig HP8 in Sendling, bis das Stammhaus in Haidhausen saniert ist. Hier im Gasteig HP8 steigt auch die Party: „Wir feiern das, was den Gasteig ausmacht, was er lebt: Kultur für alle zu ermöglichen, indem man die großen Institute für Kultur und Bildung in München unter einem Dach vereint“, sagt Stephanie Jenke.

Die Party am 15.10. ist deshalb nur der Auftakt einer ganzen Jubiläumssaison. „Das Jubiläum begleitet uns bis zum nächsten Sommer“, sagt Stephanie Jenke. „Mal mit kleineren, mal mit ganz großen Veranstaltungen. Kommt vorbei und feiert einfach mit!“