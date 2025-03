43 Azubis der SWM freigesprochen

Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung: 43 Auszubildende der Stadtwerke München (SWM) in elf verschiedenen Berufen haben in diesem Jahr ihre Prüfungen bestanden und wurden freigesprochen. Fast alle haben sich entschieden, ihren beruflichen Weg bei den SWM fortzusetzen und werden übernommen. Mit dem aktuellen Jahrgang haben die SWM in den vergangenen 32 Jahren nahezu 4.500 junge Menschen ausgebildet.

Einige Leistungen stachen heuer besonders hervor: Simon Böhling (96 Punkte) wurde als Jahrgangsbester unter den Elektronikern für Betriebstechnik geehrt. Bei den Kaufleuten für Büromanagement erhielten Maya Brandt (95 Punkte), Katherina Verone-Herrera (90 Punkte) und Zuleja Bajrami (90 Punkte) eine Ehrung.

Alle ehemaligen SWM Azubis bekamen am Freitag ihre Zeugnisse im Alten Rathaus von Dominik Krause, Zweiter Bürgermeister der Landeshauptstadt München, und Dr. Gabriele Jahn, SWM Geschäftsführerin Personal, Immobilien, Bäder, sowie SWM Ausbildungsleiterin Vivian Gann, überreicht.

Dominik Krause gratulierte den jungen Menschen: „Eine erfolgreiche Ausbildung ist die Eintrittskarte in eine gute berufliche Zukunft. Ich gratuliere den neuen Fachkräften herzlich zu ihrem Erfolg. Sie sind die München-Macher im Hintergrund. Ob Energie, Mobilität oder Digitalisierung – ohne die SWM würde in München nichts laufen. Ich hoffe, dass für die neuen Kolleginnen und Kollegen der Beruf bei den SWM zur Berufung wird. Die SWM sind einer der größten und renommiertesten Ausbildungsbetriebe im Wirtschaftsraum München. Damit sichern sie den Nachwuchs von morgen und stellen sicher, dass München eine lebenswerte Stadt bleibt, die funktioniert.“

Dr. Gabriele Jahn: „Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung. Ich freue mich über die tollen Leistungen dieses Jahrgangs, der erneut beweist, wie hochwertig unsere betriebliche Ausbildung ist. Bestens ausgebildete Mitarbeitende sind gerade in Zeiten des Fachkräftemangels für die SWM ausgesprochen wichtig. Mit unserem erst kürzlich eröffneten modernen Ausbildungszentrum und einem hochmotivierten Team schaffen wir es, auch für künftige Generationen ein attraktiver Ausbildungsbetrieb zu bleiben.“

Mehr zur Ausbildung bei den SWM auf swm.de/ausbildung