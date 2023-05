45-Jährige tickt in Schnellrestaurant aus – Mülleimer gegen Verkäufer geworfen

Am frühen Dienstagmorgen (9. Mai) verletzte eine 45-jährige Betrunkene in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof einen Ladenmitarbeiter mit einem Mülleimer.

Gegen 03:30 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof zu einer körperlichen Attacke gegen einen 20-jährigen Ladenmitarbeiter.

Eine 45-jährige Ukrainerin hatte im Imbiss zwei Burger bestellt und anschließend damit den Laden verlassen. Kurze Zeit später kam sie zurück und reklamierte, dass sie ihre Bestellung nicht erhalten hatte. Zwei Mitarbeiter wiesen sie auf die Ausgabe der Bestellung hin. Über die Antwort war die mit 1,8 Promille Alkoholisierte so erzürnt, dass sie zunächst zahlreiche Gegenstände vom Tresen wischte und anschließend einen ca. 20cm hohen Metallmülleimer aufnahm und in Richtung der Mitarbeiter warf. Einen 20-Jährigen aus dem Kosovo traf dieser an der Brust. Er erlitt dadurch leichte Schwellungen; brauchte jedoch keine ärztliche Versorgung.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretene Ukrainerin wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau aus der Maxvorstadt konnte die Wache nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen.