46 neue Bundespolizisten für München

Seit heute, Montagmorgen, den 2. März 2020, verstärken 14 Polizeimeisterinnen, 31 Polizeimeister und ein Polizeikommissar die Bundespolizeiinspektion München.

„Darauf mussten wir lange warten, aber jetzt freuen wir uns umso mehr“, sagte Polizeidirektor Jürgen Vanselow. Er begrüßte und vereidigte am Vormittag 45 Absolventinnen und Absolventen, die im Aus- und Fortbildungszentrum Bamberg in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren zu Polizeimeisterinnen und -meistern sowie einen Polizeikommissar, der in der Bundespolizeiakademie in Lübeck in den zurückliegenden drei Jahren ausgebildet wurden.

Für die 46 jungen Bundespolizistinnen und -polizisten heißt es nun das in sie gesetzte Vertrauen der Bevölkerung, zum rechtsstaatlichen und professionellem Handeln mit Einfühlungsvermögen und der erforderlichen interkulturellen Kompetenz zu erfüllen und ihr Möglichstes zu geben.

Sie wiederholten zum Amtsantritt in München ihren im Sommer 2017 auf dem Domplatz von Bamberg schon einmal geleisteten Schwur: “stets für Recht und Gesetz einzutreten, für Sicherheit und Freiheit zu sorgen und für die Werteordnung des Grundgesetzes einzustehen”. Inspektionsleiter Jürgen Vanselow betonte in seiner Begrüßung: „Seien Sie herzlich Willkommen – Sie können jederzeit auf das Team der Bundespolizei zählen – In München erwartet Sie eines der attraktivsten Berufsfelder der Bundespolizei, denn hier ist immer was los“.

In den kommenden zwei Wochen wird es eine Einweisung in örtliche Schwerpunkte sowie den überwiegend bahnpolizeilich geprägten Aufgabenzuschnitt geben, bevor die 46 Neuen dann in die Dienstgruppen entsandt und in der bayerischen Landeshauptstadt ihren Dienst tun werden.