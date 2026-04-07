5 Jahre Motorworld München

Spektakuläres Jubiläums-Event mit außergewöhnlichen Highlights

Am Samstag, 9. Mai 2026, feiert die Motorworld München ihr fünfjähriges Jubiläum und verwandelt die gesamte Location in einen faszinierenden Event-Hotspot der Mobilität. Ab 10:00 Uhr erwartet die Gäste mit dem Motortreff powered by Allianz ein Erlebnis, das es in dieser Form nur hier gibt. Ob Original Formel-1-Rennwagen des BMW-Sauber-F1-Teams aus der Saison 2007, gesteuert vom Motorsportexperten und ehemaligen Rennfahrer Christian Danner in einer eindrucksvollen Live-Showfahrt oder die James-Bond-Ikone Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation sowie weitere herausragende Supercars und Hypercars, seltene Oldtimer, exklusive Youngtimer und Unikate – die gesamte Bandbreite mobiler Leidenschaft kommt an diesem Tag zusammen. Ergänzt wird das Setting durch eine spannende Auktion, ein PS-geladenes Bühnenprogramm, Show-Parking nach Nationen, eine stimmungsvolle Motorworld-Durchfahrt „by Night“, zahlreiche weitere Attraktionen und eine große Jubiläumsparty, die bis tief in die Nacht hinein für unvergessliche Momente sorgt. Der Eintritt ist für alle Gäste ganztägig kostenfrei.

Nach zwölfjähriger Projektentwicklungs- und Bauzeit eröffnete mit der Motorworld München im Jahr 2021 eine automobile Erlebniswelt in neuer Dimension, die sich zum imposanten Treffpunkt für Liebhaber und Freunde von Fahrkultur, Events und Lifestyle aus der ganzen Welt entwickelte. Mit über 30 der wertvollsten und exklusivsten Fahrzeugmarken, einem umfassenden Spektrum an Dienstleistern und spezialisierten Werkstätten, zahlreichen Shops, vier Eventhallen, 23 Tagungsräumen, dem Vier-Sterne-Hotel Ameron München Motorworld, einer breit gefächerten Gastronomie und vielem mehr, entstand ein unvergleichbares Highlight, das alleine im Jahr 2025 über 1,5 Millionen Besucher:innen verzeichnete – mit steigender Tendenz. Die Eröffnung konnte damals leider nicht, wie bei der Motorworld-Group üblich, mit einem furiosen Auftakt gefeiert werden. Die Pandemie machte einen Strich durch die gesamte Planung. Zum fünfjährigen Jubiläum wird jetzt einiges nachgeholt. Am Samstag, 9. Mai 2026, wird der Motortreff powered by Allianz zu einem Höhepunkt im Eventkalender. Die Motorworld München wird mit einem außergewöhnlichen Mobilitätserlebnis gefeiert, das dem Anlass voll und ganz gerecht wird. Die Gäste dürfen sich auf ein vielseitiges Programm voller faszinierender Momente freuen. Ein Jubiläumstag, der Jung und Alt begeistert und die Motorworld in all ihren Facetten erlebbar macht. Die einzelnen Attraktionen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Event und über das gesamte Areal.

Im Rahmen des Jubiläumsevents präsentiert die Motorworld ein eindrucksvolles Programm. Die Veranstaltung wird zu einem „Tag der offenen Tür der Mobilität“, an dem sich die ganze Bandbreite der automobilen Kultur hautnah erleben lässt. In den Showrooms und auf den Ausstellungsflächen wird das Publikum von exklusiven Sonderfahrzeugen, Highlightexponaten, Jubiläumsaktionen und attraktiven Gewinnspiele erwartet. „Unser Jubiläum ist ein Gemeinschaftserfolg und genau das spiegelt sich im Programm wider“, erklärt Sebastian Olsowski, Standortleiter und Geschäftsführer der Motorworld München. „Die Vielfalt und Leidenschaft unserer Mieter:innen macht diesen Tag zu etwas ganz Besonderem und zeigt eindrucksvoll, wofür die Motorworld München steht – für gelebte Mobilitätskultur.“ Auch Gerhard Kostka, Centermanager der Motorworld München, betont die außergewöhnliche Qualität der präsentierten Exponate „Die Besucher:innen dürfen sich auf Fahrzeuge und Marken freuen, die selbst in der internationalen Automobilszene Seltenheitswert besitzen. Viele der ausgestellten Modelle sind echte Raritäten – hochwertig, beeindruckend und in dieser Markenvielfalt nur hier zu erleben.“

Zu den renommierten Motorworld-Partnern, Markenrepräsentanten und Ausstellern zählen die Doerr Group mit McLaren, Bugatti, Morgan und Triumph Motorrad, die Mohr Group mit Abt Sportsline, Brabus Supercars/Classic/Marine, Keyvany, Mazzanti, X-Bow, Manhart und Zenvo sowie Recaro. Ebenfalls vertreten sind das Autohaus Blöchl mit Ferrari, das Autohaus Weeber mit Lotus, die Ketterle Group mit Maserati, Kult Cars mit amerikanischen Oldtimern und Sportwagen, Renault Alpine, Azimut Yachts sowie zahlreiche weitere Marken, Spezialisiten, Nischenanbieter und Dienstleister. So entsteht ein facettenreiches Erlebnis, das die gesamte Motorworld München in ein lebendiges Schaufenster der Mobilität verwandelt und die Vielfalt ihrer Partner eindrucksvoll präsentiert. Darüber hinaus setzen die Anbieter von Lifestyle, Accessoires und Zubehör Glanzpunkte. Bei Einzelhändlern, wie Paddock Legends erhalten Motorsport-Fans die passende Bekleidung, Schuhe, Taschen, Accessoires, Bücher, die gesamte Motorworld-Kollektion aber auch automobile Kunst und Modellautos.

Bei der Allianz, Partnerin und Versicherin der Motorworld sowie Namensgeberin des Events, erhalten die Gäste spannende Einblicke in moderne Mobilitäts- und Versicherungslösungen. Gerade zum Saisonauftakt gibt es für Fahrzeugbesitzer viel Wissenswertes rund um den passenden Versicherungsschutz zu erfahren. Darüber hinaus lädt die Allianz zu abwechslungsreichen Mitmachaktionen ein. Bei der neuen Verkehrssicherheit-Experience des Förderprojekts VR4Kids können Besucher:innen mithilfe von Virtual Reality-Brillen die Perspektive wechseln und auf innovative Weise für Gefahrensituationen im Verkehr sensibilisiert werden. Mit ihrer Präsenz unterstreicht sie die langjährige sowie enge Verbundenheit mit der Motorworld und setzt ein starkes Statement für Engagement, Innovationskraft und Kundennähe.

Für viel Action sorgen die beiden Carrera-Bahnen von Carrera-Toys, wo mitreißende Rennen gefahren werden können. Passionierte Gamer und Sportler kommen in den Rennsimulatoren von Racing Unleashed auf ihre Kosten. Ganztägig werden Wettbewerbe auf weltbekannten Rennstrecken ausgetragen. Die Gewinner werden auf dem Siegertreppchen geehrt und dürfen sich über attraktive Preise freuen. Neben den automobilen Höhepunkten bietet die Motorworld München eindrucksvolle Führungen durch die historische Lokhalle. Interessierte können Wissenswertes über die Historie des ehemaligen Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn und natürlich auch über die Motorworld erfahren.

Ab 12:00 Uhr startet auf der Center-Stage im Herzen der Motorworld München das abwechslungsreiche Bühnenprogramm moderiert von Maren Braun, einer der renommiertesten Motorsport- und Eventmoderatorinnen Deutschlands. Gäste können sich auf inspirierende Talks, Markenpräsentationen und die Vorstellung außergewöhnlicher Fahrzeug-Exponate freuen. Zudem haben sich einige Szenepersönlichkeiten angekündigt, die mit interessanten Einblicken, persönlichen Geschichten und exklusiven Hintergrundinformationen für besondere Momente auf der Bühne sorgen.

Der weitläufige Indoor und Outdoorbereich wird zur zusätzlichen Ausstellungsplattform der Fahrkultur. Hier präsentieren Partner und Aussteller Fahrzeuge und thematische Sonderausstellungen. Eine Vielfalt, die den Anspruch der Motorworld fortsetzt, Mobilität in all ihren Facetten erlebbar zu machen – von historischen Meilensteinen bis hin zu zukunftsorientierten Hypercars.

Die Attraktion unter den Exponaten bilden zwei Original Formel-1-Rennwagen des BMW-Sauber-F1-Teams aus der Saison 2007. In diesem Jahr gehörte BMW zu den stärksten Teams im Feld. Für einen besonderen Höhepunkt sorgt Christian Danner. Der ehemalige Formel-1-Fahrer und langjährige Motorsportexperte präsentiert die Fahrzeuge nicht nur, sondern steuert einen der Boliden persönlich über das Gelände. Mit dem Live Motorstart und der anschließenden Showfahrt entsteht ein überwältigendes Erlebnis der Königsklasse mit Sound, Technik und Dynamik, bei dem der charakteristische V8 Klang und die spontane Beschleunigung das Publikum akustisch wie atmosphärisch beeindrucken wird.

Ein weiteres Highlight ist der Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation, „die“ James-Bond-Ikone. Es handelt sich um eine streng limitierte Neuauflage des legendären Bond-Dienstwagens. Das Fahrzeug ist ein einmaliges Sammlerstück. Denn es ist originalgetreu nachgebaut auf Grundlage des 1964er Aston Martin DB5. Die Continuation-Serie wurde als exklusive Kleinauflage mit lediglich 25 Exemplaren produziert. Dieses Modell ist mit allen Bond-Gadgets aus „Goldfinger“ ausgestattet, darunter z. B. drehbare Nummernschilder, Rauchmaschine, Machine Guns (Attrappen) und weitere filmtypische Features. Der DB5 Continuation ist eines der seltensten und faszinierendsten Fahrzeuge, die derzeit überhaupt öffentlich zu sehen sind. Eine einmalige Gelegenheit für Fans, Sammler und Liebhaber britischer Automobilgeschichte.

Ein Publikumsmagnet ist mitunter auch das Show-Parking, das im neuen Parkhaus zu einem beeindruckenden, mehrstöckigen Schaufenster der internationalen Mobilitätskultur wird. Jede Ebene des Parkhauses steht im Zeichen eines automobilen Herkunftslandes und entführt die Besucher:innen auf eine Reise durch verschiedene Nationen und Klassifizierungen. Mit chromglänzenden Oldtimern, modernen Designikonen, seltenen Supercars und liebevoll gepflegten Youngtimern entsteht ein außergewöhnlicher Mix. Das Show-Parking wird zur lebendigen Plattform: Motoren starten, Türen öffnen sich und Menschen kommen ins Gespräch. Hier hat man die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug zu präsentieren, Geschichten auszutauschen und sich inmitten einer leidenschaftlichen Community zu vernetzen.

Parallel dazu lädt die Roof-Top-Lounge auf dem obersten Parkdeck zu spektakulären Fotomomenten mit einer atemberaubenden Aussicht und bei gutem Wetter auch zu BBQ ein. Vor der beeindruckenden Kulisse der Stadt München mit herrlichem Weitblick bis in die Alpen, werden ausgewählte Fahrzeuge in Szene gesetzt. Hier wird ein Fotospot inszeniert, der den Jubiläumstag für Fotografen, Socia-Media-Fans und Autoenthusiasten unvergesslich macht. Nicht nur die Fahrzeuge sorgen hier für Begeisterung, die Roof-Top-Lounge wird sich bei gutem Wetter in einen chilligen Loungebereich mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und einladender Atmosphäre verwandeln. BBQ-Spezialitäten vom Grill und erfrischende Drinks machen das Parkdeck zum idealen Ort, um den Ausblick zu genießen und die Seele baumeln zu lassen.

Ab 12:00 Uhr startet auf der Center-Stage im Herzen der Motorworld München das abwechslungsreiche Bühnenprogramm moderiert von Maren Braun, einer der renommiertesten Motorsport- und Eventmoderatorinnen Deutschlands. Gäste können sich auf inspirierende Talks, Markenpräsentationen und die Vorstellung außergewöhnlicher Fahrzeug-Exponate freuen. Zudem haben sich einige Szenepersönlichkeiten angekündigt, die mit interessanten Einblicken, persönlichen Geschichten und exklusiven Hintergrundinformationen für besondere Momente auf der Bühne sorgen.

Der weitläufige Indoor und Outdoorbereich wird zur zusätzlichen Ausstellungsplattform der Fahrkultur. Hier präsentieren Partner und Aussteller Fahrzeuge und thematische Sonderausstellungen. Eine Vielfalt, die den Anspruch der Motorworld fortsetzt, Mobilität in all ihren Facetten erlebbar zu machen – von historischen Meilensteinen bis hin zu zukunftsorientierten Hypercars.

Die Attraktion unter den Exponaten bilden zwei Original Formel-1-Rennwagen des BMW-Sauber-F1-Teams aus der Saison 2007. In diesem Jahr gehörte BMW zu den stärksten Teams im Feld. Für einen besonderen Höhepunkt sorgt Christian Danner. Der ehemalige Formel-1-Fahrer und langjährige Motorsportexperte präsentiert die Fahrzeuge nicht nur, sondern steuert einen der Boliden persönlich über das Gelände. Mit dem Live Motorstart und der anschließenden Showfahrt entsteht ein überwältigendes Erlebnis der Königsklasse mit Sound, Technik und Dynamik, bei dem der charakteristische V8 Klang und die spontane Beschleunigung das Publikum akustisch wie atmosphärisch beeindrucken wird.

Ein weiteres Highlight ist der Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation, „die“ James-Bond-Ikone. Es handelt sich um eine streng limitierte Neuauflage des legendären Bond-Dienstwagens. Das Fahrzeug ist ein einmaliges Sammlerstück. Denn es ist originalgetreu nachgebaut auf Grundlage des 1964er Aston Martin DB5. Die Continuation-Serie wurde als exklusive Kleinauflage mit lediglich 25 Exemplaren produziert. Dieses Modell ist mit allen Bond-Gadgets aus „Goldfinger“ ausgestattet, darunter z. B. drehbare Nummernschilder, Rauchmaschine, Machine Guns (Attrappen) und weitere filmtypische Features. Der DB5 Continuation ist eines der seltensten und faszinierendsten Fahrzeuge, die derzeit überhaupt öffentlich zu sehen sind. Eine einmalige Gelegenheit für Fans, Sammler und Liebhaber britischer Automobilgeschichte.

Ein Publikumsmagnet ist mitunter auch das Show-Parking, das im neuen Parkhaus zu einem beeindruckenden, mehrstöckigen Schaufenster der internationalen Mobilitätskultur wird. Jede Ebene des Parkhauses steht im Zeichen eines automobilen Herkunftslandes und entführt die Besucher:innen auf eine Reise durch verschiedene Nationen und Klassifizierungen. Mit chromglänzenden Oldtimern, modernen Designikonen, seltenen Supercars und liebevoll gepflegten Youngtimern entsteht ein außergewöhnlicher Mix. Das Show-Parking wird zur lebendigen Plattform: Motoren starten, Türen öffnen sich und Menschen kommen ins Gespräch. Hier hat man die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug zu präsentieren, Geschichten auszutauschen und sich inmitten einer leidenschaftlichen Community zu vernetzen.

Parallel dazu lädt die Roof-Top-Lounge auf dem obersten Parkdeck zu spektakulären Fotomomenten mit einer atemberaubenden Aussicht und bei gutem Wetter auch zu BBQ ein. Vor der beeindruckenden Kulisse der Stadt München mit herrlichem Weitblick bis in die Alpen, werden ausgewählte Fahrzeuge in Szene gesetzt. Hier wird ein Fotospot inszeniert, der den Jubiläumstag für Fotografen, Socia-Media-Fans und Autoenthusiasten unvergesslich macht. Nicht nur die Fahrzeuge sorgen hier für Begeisterung, die Roof-Top-Lounge wird sich bei gutem Wetter in einen chilligen Loungebereich mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und einladender Atmosphäre verwandeln. BBQ-Spezialitäten vom Grill und erfrischende Drinks machen das Parkdeck zum idealen Ort, um den Ausblick zu genießen und die Seele baumeln zu lassen.

Zwischen 10:00 und 17:00 Uhr können die Objekte der Motorworld Auktion by Lisette Rosenkranz als Sonderausstellung im Dampfdom begutachtet werden.

Besucher:innen die Gelegenheit, jedes Fahrzeug und Sammlerstück in Ruhe und aus nächster Nähe zu betrachten – ein Erlebnis, das sonst meist nur registrierten Bietern vorbehalten ist. Die Auktion selbst zeichnet sich durch eine bewusst zugängliche Preisstruktur aus, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Sammler anspricht. Die angebotenen Lose bewegen sich mit einer Obergrenze von rund 50.000 Euro in einem Rahmen, der einen vergleichsweise niedrigschwelligen Zugang zur Welt der automobilen Leidenschaft ermöglicht. Dadurch wird die Auktion zu einem exklusiven Event für Kenner aber auch zur Chance für all diejenigen, die erstmals in ein besonderes Fahrzeug oder Sammlerstück investieren möchten. Die Vielfalt der Lose sorgt dafür, dass jeder sein persönliches Highlight entdecken kann. Unverbindlich angekündigt sind Fahrzeuge wie ein VW Käfer mit V8 Motor, ein Jaguar XJ, ein Alpha Spider, ein Mustang, ein Autobianchi, ein Porsche Boxter und viele andere.

Ab 17:00 Uhr steigt auf der großen Center-Stage die Spannung, wenn die Auktion beginnt und die Objekte unter der Leitung von Lisette Rosenkranz versteigert werden. Die Mischung aus kuratierten Fahrzeugen und der Live-Atmosphäre macht die Versteigerung zu einem der zentralen Erlebnis des Tages. Besonders zu erwähnen sind eigens zum Motto „5 Jahre Motorworld München“ angefertigte Unikate. Es handelt sich dabei um Custom-Motorworld-Sneakers, per Airbrush veredelt von Jejo.Sneaker https://jejoshop.de/, ein one-of-one Apple-Watch-Armband aus Leder, gefertigt von Bandwerk https://bandwerk.de/ sowie ein one-of-one Slotcar von Carrera Toys https://carrera-toys.com/. Der Erlös kommt Laureus Sport for Good zugute. Laureus stärkt benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit durch die Kraft des Sports.

Den emotionalen Place-to-be des Jubiläums markiert schließlich der Motortreff bei Nacht, der ab 20:00 Uhr mit eindrucksvollen Hallendurchfahrten, das gesamte Areal in eine stimmungsvolle Licht- und Klangkulisse taucht. Effektbeleuchtung, Schwarzlicht und sogar Feuerspucker sorgen für ein visuelles Erlebnis, das die Fahrzeuge wortwörtlich in ein besonderes Licht stellt. Die Hallendurchfahrten verleihen dem Event eine außergewöhnliche Magie und eine dynamische Komponente. Vorgestellt werden die ankommenden Automobile und Motorräder von dem Moderatoren-Duo Michael und Jakob Hagemann mit viel Fachwissen und so mancher Anekdote.

Auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz. Die fünf Gastronomiebetriebe auf dem Areal sowie ausgewählte Foodtrucks bieten ein breites und vielfältiges Angebot für jeden Geschmack. Ob schneller Snack, gemütliche Kaffeepause, ein Eis auf die Hand für die Kleinen oder ausgedehnte Genussmomente, auf dem gesamten Gelände finden Besucher:innen eine köstliche Auswahl, die den Jubiläumstag perfekt abrundet.

Zum Abschluss des Events lädt das Motorworld Inn Restaurant ab 21:00 Uhr zur großen Motorworld Jubiläumsparty mit DJ Bobby Evs ein. Bei Partystimmung kommen Besucher:innen, Aussteller und Szenegäste zusammen, um die Mobilität zu feiern und den Jubiläumstag am Abend schwungvoll fortzusetzen. Das Zusammenspiel aus lebendigem Motorworld Inn Ambiente, leckeren Drinks und Snacks, energiegeladenen Beats und begeisterten Gästen, macht die Jubiläumsparty zum pulsierenden Treffpunkt, um in ungezwungener Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen, gemeinsam zu feiern oder einfach bis spät in die Nacht durchzutanzen. Der perfekte Abschluss eines unvergesslichen Jubiläumstages.

Zusammenfassung der Programms:

10:00 Uhr: Veranstaltungsbeginn, Start „Tag der offenen Tür der Mobilität“

10:00 – 17:00 Uhr: Ausstellung der kuratierten Auktionsexponate, Dampfdom, 1. OG

ab 10:00 Uhr: Show-Parking, Roof Top Lounge mit Fotospot und BBQ, Motorworld Parkhaus

12:00 – 17:00 Uhr: Bühnenprogramm mit Expertentalks und Präsentationen, Moderation: Maren Braun,

Center-Stage, Verschiebebahnhof, Lokhalle, EG

17:00 – 20:00 Uhr: Motorworld Auktion by Lisette Rosenkranz. Center-Stage, Verschiebebahnhof, Lokhalle, EG

ab 20:00 Uhr: Motortreff bei Nacht mit Hallendurchfahrt, Moderation: Michael und Jakob Hagemann, Lokhalle

ab 21:00 Uhr: Jubiläumsparty, DJ Bobby Evs, Motorworld Inn Restaurant, Lokhalle, EG