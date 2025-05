5 Jahre Post-COVID und ME/CFS in der Schwabinger Kinderklinik

Ausbau der Versorgung von Kindern und Jugendlichen in München und bundesweit: Neue Post-COVID-Station in Schwabing feierlich eröffnet

In Kooperation der München Klinik (MüK) und des TUM Klinikums wurde an der Kinderklinik Schwabing vor 5 Jahren das erste deutsche Zentrum zur Versorgung und Erforschung von Post-Infektionssyndromen (PAIS) und des chronischen Erschöpfungssyndroms (ME/CFS) bei Kindern, Jugendlichen und sehr jungen Erwachsenen aufgebaut. Viele Betroffene sind schwer krank, verlieren ihre Teilhabe am altersgemäßen Leben oder sind sogar bettlägerig und pflegebedürftig. Mit Hilfe von Fördermitteln konnten die Versorgungs- und Forschungsstrukturen für betroffene Kinder und Jugendliche nun weiter ausgebaut werden.

Neue Post-COVID-Station für Kinder und Jugendliche eröffnet

Am Freitag (23. Mai) wurde mit einem Festakt die neue „Post-COVID-Station“ in Schwabing eröffnet, die mit Fördermitteln des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege im Rahmen des Projekts „Post-COVID Kids Bavaria“ aufgebaut worden ist. Sie ist das Herzstück des neuen „Munich Pain and Fatigue Centers“ (MPFC) und bietet unter gemeinsamer Leitung von Prof. Uta Behrends (Kinderklinik) und Prof. Benjamin Luchting (Schmerzklinik) neun tagesstationäre Plätze für die interdisziplinäre und multiprofessionelle Diagnostik und Therapie der jungen Betroffenen an. Gemeinsam mit dem benachbarten, universitären „Münchner Centrum für Chronische Fatigue bei jungen Menschen“ (MCFC) bildet sie den Kristallisationskeim für verschiedene, bayerische und bundesweite Versorgungs- und Forschungsprojekte, so zum Beispiel für das vom MCFC-Team koordinierte und vom Bundesgesundheitsministerium jüngst mit 41 Millionen Euro geförderte Verbundprojekt PEDNET-LC. Mit dem Start des Verbundprojekts werden die bayerischen Versorgungs- und Forschungsnetzwerke jetzt deutschlandweit ausgerollt.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Mit der Eröffnung dieser spezialisierten Einrichtung setzen wir einen Meilenstein bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die an den Langzeitfolgen von Covid-19 leiden. Die bewährte, enge Zusammenarbeit zwischen dem TUM Universitätsklinikum und der städtischen München Klinik bündelt medizinische Expertise, Forschung und Versorgung auf höchstem Niveau. Mit dem Behandlungsangebot soll den oftmals zutiefst verunsicherten und gesundheitlich massiv beeinträchtigten Betroffenen ein Lichtblick und hochkompetente Hilfe angeboten werden.“

Prof. Uta Behrends, Leiterin MCFC und MPFC: „Mit der neuen Station gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt in der Versorgung junger Menschen mit Post-COVID, sonstigen PAIS, Post-VAC und ME/CFS. Was vor fünf Jahren als Pionierarbeit begann, ist heute die Basis eines vielversprechenden Netzwerks über Bayern hinaus. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam mit so vielen engagierten Partnerinnen und Partnern weitergehen können – für eine bessere Versorgung der betroffenen Kinder und Jugendlichen.“

Dr. Tim Guderjahn, kaufmännischer Geschäftsführer der München Klinik: „Der Versorgungsbedarf in Deutschland ist immens – aber trotz hoher Bedarfe passte das Thema in der Versorgungslandschaft und der Krankenhausfinanzierung zunächst „in keine Schublade“. Hier in der München Klinik Schwabing haben alle Beteiligten mit großem Engagement eine sehr innovative und interdisziplinäre Lösung erarbeitet, die nun Schule machen kann. So gestalten wir die Versorgung aktiv mit und das kommt zuallererst den vielen Betroffenen zugute.“

Expert*innen und Politiker*innen freuen sich über den Versorgungsausbau

Den Auftakt zum Festakt gaben die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege Judith Gerlach, der Staatsminister für Wissenschaft Markus Blume und die Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl, sowie die Geschäftsführungen von MüK und TUM Klinikum. Über den aktuellen Stand der spezialisierten Versorgung und Forschung berichteten die ME/CFS-Expertinnen Prof. Carmen Scheibenbogen (Leiterin Charité Fatigue Centrum) und Prof. Uta Behrends (Leiterin MCFC und MPFC). Das Konzept der neuen Schwabinger Station wurde von Dr. Cordula Warlitz (Sektionsleitung MPFC) und Prof. Benjamin Luchting (Leiter MPFC und Schmerzklinik) vorgestellt. Zudem diskutierten politische Vertreter*innen aus Stadt, Land und Bund die erreichten Meilensteine und Bedarfe, darunter der ehemalige Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der Gesundheitsausschussvorsitzende des Landtags Bernhard Seidenath, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich und die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Im Anschluss wurde gemeinsam die neue Post-COVID-Station in Haus 10 besichtigt.