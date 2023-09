50.000 Münchner*innen beim 7. Outdoorsportfestival im Olympiapark

Die Wetteraussichten stimmten zuversichtlich: etwas kühl aber sonnig sollte es werden und Petrus hielt Wort. 50.000 Münchner*innen kamen am Sonntag, einem schönen Spätsommertag, zum 7. Outdoorsportfestival in den Olympiapark, um sich beim wohl abwechslungsreichsten Aktivprogramm der Stadt – neben dem Sportfestival am Königsplatz – sportlich auszutoben.

Ob Biken, Bouldern, Bogenschießen, ob American Football oder Paragliden, ob Dirtbike oder Dance Battles – ob Crossminton oder Pickleball, die Auswahl mit knapp 50 Sport-Angeboten an sechs Locations war beträchtlich. Und natürlich war das Sportfestival des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München und der Olympiapark München GmbH wieder kostenlos zugänglich. Das Herzstück bildete wie immer der zentrale Hans-Jochen-Vogel-Platz. Dort und um ihn herum gab es jede Menge zu erleben: Klassiker wie Handball oder Tischtennis, ewig junge Trendsportarten wie BMX und Skateboard, aber auch Historische Kampfkunst, Rollstuhl-Korbball, den M-net Eiskletterturm, American Football oder Flag Football. Hoch über dem Olympiastadion durften Interessierte an einer Schnupper-Zeltdach-Tour teilnehmen oder auf dem 200 Meter langen „M-net-Flying Fox“ in 40 Metern Höhe über den Stadionrasen flitzen.

Gemäß dem Motto: „Sei dabei und entdecke Deinen (Outdoor)-Sport“ boten Sportpartner – darunter Vereine, Verbände und Institutionen – Mitmachprogramme, Demonstrationen und Infotainment an, die die Besucher*innen mit Neugier und Eifer nutzten.

Sportreferent Florian Kraus: „Es herrschte bei schönem Wetter eine super Stimmung im Olympiapark. Breitensportveranstaltungen wie unser Outdoorsportfestival sind wichtig, um den Münchner*innen zu zeigen, was die Stadt alles zu bieten hat. Ich danke allen Partnern, die sich hier heute präsentiert und viele tolle Sportangebote zum Mitmachen angeboten haben.“