50-Jährige von LKW überrollt und schwer verletzt

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 09:50 Uhr, fuhr eine 50-Jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Arnulfstraße in Richtung Hauptbahnhof. Dabei befand sie sich auf der Fahrbahn.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger ungarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Mercedes, Lkw ebenfalls auf der Arnulfstraße in gleiche Richtung.

Es kam zum Kontakt zwischen dem Fahrradlenker des Fahrrades der 50-Jährigen und dem Lkw des 58-Jährigen, wodurch die Radfahrerin stürzte, unter den Lkw geriet und durch den Fahrzeugreifen überrollt wurde.

Welcher Verkehrsteilnehmer an welchem vorbeifuhr bzw. überholte, ist momentan noch nicht geklärt und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die 50-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Teil der Arnulfstraße stadteinwärts komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.