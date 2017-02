50 Jahre Olympia-Eisstadion – Feiern Sie mit!

Das Olympia-Eisstadion wird am 12. Februar 50 Jahre alt! Das muss natürlich gefeiert werden! Deshalb lädt die Olympiapark München GmbH zusammen mit ihren Partnern am Geburtstag des ältesten Gebäudes des Parks, ab 10 Uhr zu einer bunten Jubiläumsfete ein.

Auf dem Programm – jede Menge Spaß und Action. So gilt an diesem Tag für alle Kufenfans ob im Eisstadion oder vor der Arena auf dem Eisplatzerl: Pirouetten drehen nach Herzenslust bei freiem Eintritt. Außerdem wird der EHC Red Bull München unter anderem mit seinem Event-Car vor Ort sein, die Besucher können sich an einer Eishockey-Schussanlage probieren, ein Show-Training und ein Nachwuchsspiel des EHC München e.V. sind ebenfalls im Angebot. Nicht zu vergessen, die „Eishockey-Schnupperkurse“, die der ESC München e.V. bei seinem Training anbietet und die Eiskunstlauf-Show, die die Vereine ERC München und Münchner EV präsentieren. Und das ist noch nicht alles. Vier Mal am Tag (um 12.00, 13.00,14.00 und 15.00 Uhr) führt eine Backstage-Tour kostenlos durchs Stadion und in die Kabinen der Eisarena. Im Eingangsbereich des Olympia-Eisstadions zeigt zudem eine Fotoausstellung die bewegte Geschichte des ehrwürdigen Gebäudes.

Mit Moderator Klaus Schweiger, interessanten Interviews, natürlich Musik und Spielen begleitet Radio Arabella den Tag. Und krönender Abschluss wird die Eisdisco ab 20 Uhr sein, bei der dann Klaus Schweiger als DJ am Mischpult stehen und für Partystimmung sorgen wird. Glühwein und Punsch zum Aufwärmen und viele andere Leckereien hält schließlich Arena One bei der Geburtstagsfete bereit.

Na? Heiß auf Eis? Dann ab zum Geburtstagsfest am 12. Februar im Olympiapark.

Weitere Infos und Zeitplan des Geburtstagsfestes unter www.olympiapark.de.