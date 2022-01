50 Jahre Olympiapark: Jahresausstellung 2022

„50 Jahre Olympiapark – Impulse für Münchens Zukunft“ – so lautet der Titel der neuen Jahresausstellung, die das Referat für Stadtplanung und Bauordnung von Freitag, 14. Januar, bis Freitag, 11. März, täglich von 13 bis 19 Uhr in der Rathausgalerie am Marienplatz zeigt. Die Ausstellung präsentiert sich mit einem abwechslungsreichen, kostenlosen Programm für verschiedene Zielgruppen. Alle Informationen unter http://muenchen.de/olympiapark50. Für den Besuch der Ausstellung gilt die 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht; der Eintritt ist frei.

Welche Impulse brachten die Olympischen Sommerspiele 1972 für die Stadtentwicklung? Was bedeuten der Olympiapark und sein kulturelles Erbe für München? Von welchen Maßnahmen profitieren wir noch heute und wie kann der Park auch für kommende Generationen lebendig bleiben? Die Ausstellung gibt Antworten. Im Zentrum steht der Olympiapark mit seinen Bauten, ein einzigartiges Ensemble aus Architektur und Landschaft. Die Bewerbung als UNESCO-Weltkulturerbe unterstreicht seine besondere Bedeutung. Doch die Spiele brachten der Münchner Stadtentwicklung noch viel mehr: Neue Siedlungsschwerpunkte außerhalb der Innenstadt, ein starkes S- und U-Bahnnetz, die Fußgängerzone – viele im Stadtentwicklungsplan von 1963 genannten Ziele wurden durch die erfolgreiche Olympiabewerbung in kürzester Zeit vorangetrieben und beschleunigten den Wandel zur modernen Großstadt. Heute, 50 Jahre später, steht München für eine hohe Lebensqualität und ist ein zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Gleichzeitig sind angesichts von Klimawandel und Digitalisierung umfassende Weichenstellungen notwendig, um die Stadt im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung fit für die nächsten 50 Jahre zu machen. Die Ausstellung spannt einen weiten Bogen bis zum Stadtentwicklungsplan 2040. Sie beleuchtet Zusammenhänge, zeigt Auswirkungen und wirft einen Blick in die Zukunft, in der neue planerische Lösungen gefragt sind.

Mit der Jahresausstellung startet gleichzeitig das Programm zum 50. Jubiläum der Olympischen Spiele München 1972. Bestandteil der Ausstellung „50 Jahre Olympiapark“ in der Rathausgalerie sind drei Abendveranstaltungen am 20. Januar, 1. Februar und 15. Februar, fünf Stadtspaziergänge, Führungen und ein Programm für ausgewählte Schulklassen. Die digitalen Abendveranstaltungen „Der Olympiapark – ein baukulturelles Meisterwerk“, „Perspektiven für den Olympiapark – auf dem Weg zum Welterbe“ und „Impulse für Münchens Zukunft“ mit Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk und Gästen beginnen jeweils um 18 Uhr. Die Stadtspaziergänge finden teilweise digital und teilweise vor Ort statt – digitale Termine sind am 27. Januar und 7. Februar, Vor-Ort-Termine am 18. Januar, 25. Februar und 8. März. Montags und freitags jeweils von 17 bis 18 Uhr können sich Interessierte durch die Ausstellung führen lassen. Die Montags-Termine sind digital (17., 24., 31. Januar, 14. und 21. Februar), die Freitags-Termine finden direkt in der Rathausgalerie statt (21., 28. Januar, 4., 18., 25. Februar, 11. März). Alle Infos zu Anmeldung und Teilnahme-Modalitäten unter muenchen.de/olympiapark50.

Anfragen für Sonderführungen für Gruppen können per E-Mail an plantreff@muenchen.de gerichtet werden. Die Sonderpublikation zur Ausstellung „50 Jahre Olympiapark“ liegt kostenlos in der Rathausgalerie und im PlanTreff, Blumenstraße 31, zur Mitnahme aus.

Zukunft findet Stadt – unter diesem Motto veranstaltet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung seit 1999 immer zu Jahresbeginn in der Rathausgalerie seine Jahresausstellung. Wichtige Themen der Stadtentwicklung und Stadtplanung stehen dabei im Mittelpunkt und werden anschaulich erklärt.