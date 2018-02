50 Jahre Olympiaturm München

Knapp 43 Millionen Besucher kamen hier dem Himmel in sieben Metern pro Sekunde ein Stückchen näher, erlebten einen Ausblick auf München bis hin zu den Alpen, wie es ihn sonst nirgendwo gibt, oder machten in 52 Minuten eine ganz besondere „Stadtrundfahrt“: Die Rede ist natürlich vom Olympiaturm, der am 22. Februar 2018 sein 50. Jubiläum feiert. Und wir feiern mit!

Am Turm-Geburtstag selbst steht am Abend das „Tower Clubbing 181“ auf dem Programm. Dazu verwandelt sich das Restaurant in den „höchsten BarClub“ der Stadt. Die Gäste erwartet von 19.00 bis 3.00 Uhr nachts unter anderem bester DJ-Sound, ein stylisches Ambiente und natürlich Drinks & Food vom Feinsten. (Einlass nur mit vorheriger Anmeldung) Wichtig: Aufgrund der Abendveranstaltung ist der Olympiaturm am 22. Februar tagsüber geschlossen.

Am Sonntag, 25. Februar, lädt der Olympiapark zusammen mit seinen Partnern dann von 10.00 bis 17.00 Uhr zur großen Geburtstagsparty mit abwechslungsreichen Aktionen im und rund um den Olympiaturm ein. Und das mit besonders günstigen „Aussichten“, denn an diesem Tag gilt im Olympiaturm der Auffahrtspreis von 1968 – umgerechnet heute 1 Euro.

Ein tolles dreigängiges Jubiläumsmenü bietet Arena One oben im Restaurant 181 an. Zudem warten dort auf die jungen Geburtstagsgäste u.a. Kinderschminken, Basteln und Luftballonzauber (12.00 bis 16.00 Uhr). Wer seine Sattelfestigkeit testen möchte, der sollte beim „Tigerenten-Rodeo“ der AOK Bayern am Fuße des Turms vorbeischauen. Jede Menge Spaß für Akteure und Zuschauer sind hier garantiert. Genauso wie gute Laune, denn für die Stimmung sorgt ein DJ von Radio Gong 96.3. Der Münchner Sender wird übrigens auch noch seinen Carpool-Karaoke-Mini im Olympiapark aufstellen. Also Stimmbänder ölen …

Wenn der Turm seinen 50. Geburtstag feiert, ist natürlich auch das Rockmuseum mit dabei. So werden die Museumsgründer Herbert Hauke und Arno Frank Eser launige Führungen durch die kleine aber feine Ausstellung anbieten (11.00,14.00 und 16.00 Uhr), und weil Rock nur lebt, wenn er rockt, um 15.00 Uhr einen Live-Auftritt von Claudia Cane & Band, Münchens heißester Rock-Röhre veranstalten.

Eine kleine Ausstellung über Münchens höchstes Gebäude und Backstage-Touren hinter die Kulissen (um 10.00 und 14.00 Uhr; telefonische Anmeldung unter 089 3067-2414) zeigen zudem den Turm von seiner historischen wie praktischen Seite.

Der Olympiaturm wird 50. und feiert mit den Münchnern ein rauschendes und zudem weithin sichtbares Fest. Zu allen Programmpunkten hinzu wird der Olympiaturm vom 22. bis 25. Februar nämlich in den schönsten Farben erstrahlen und eine Fotoprojektion historischer Bilder aus der Bauphase an den Turmschaft werfen!

Mehr Infos gibt es unter www.olympiapark.de und www.restaurant181.com.