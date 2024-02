500. DEL-Sieg: Red Bulls bezwingen Ingolstadt in der Verlängerung

RBM – ING 2:1 n. V. | DeSousa: „Ein umkämpftes Spiel“

Der EHC Red Bull München hat am 48. DEL-Spieltag zwei Punkte im Derby gegen den ERC Ingolstadt eingefahren. Der 2:1-Erfolg nach Verlängerung (0:1|0:0|1:0|1:0) war außerdem der 500. DEL-Sieg der Club-Geschichte. Vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion sicherte Chris DeSousa der Mannschaft von Trainer Toni Söderholm den Zusatzpunkt. Yasin Ehliz hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Spielverlauf

In einer temporeichen Anfangsphase brachte Mirko Höfflin die Gäste nach einem Konter in Führung (2.). Auch im Anschluss setzte Ingolstadt auf schnelle Gegenangriffe, die Red Bulls verteidigten aber konzentriert. München war die spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten, doch spätestens bei Michael Garteig war Endstation. Der Panther-Torhüter vereitelte unter anderem Topchancen von Veit Oswald (4.) und Ben Smith (16.). Weil der deutsche Meister eine fünfminütige Überzahl nicht nutzen konnte und auf der anderen Seite Wojciech Stachowiak nur den Pfosten traf (20.), ging es mit 0:1 in die erste Pause.

Die Red Bulls starteten schwungvoll in den Mittelabschnitt, doch Ingolstadt überstand auch diese Drangphase ohne Gegentor. In der 24. Minute dann die Gäste mit ihrem ersten Powerplay – aber ebenfalls ohne Treffer. Auch im Anschluss prägten viele Zweikämpfe und Strafzeiten das Spielgeschehen. Beide Teams machten in Überzahl Druck, an den starken Torhütern Garteig und Mathias Niederberger war jedoch kein Vorbeikommen.

Im Schlussabschnitt hatte erst Smith den Ausgleich auf dem Schläger (42.), ehe die Gäste kurz darauf knapp an ihrem zweiten Treffer vorbeischrammten. Ein Hin und Her, bis die Red Bulls einen Gang hochschalteten – und dafür belohnt wurden: Ehliz erzielte mit einem Schuss in den Winkel das 1:1 (49.). München wollte nun mehr, ein weiterer Treffer fiel in der regulären Spielzeit aber nicht.

In der Verlängerung spielten beide Teams nach vorne. Die Entscheidung fiel dann in der 64. Minute: DeSousa hämmerte einen Onetimer in die Maschen und sicherte den Red Bulls den Zusatzpunkt.

Chris DeSousa:

„Es war ein umkämpftes Spiel und zunächst schwierig, sich Chancen zu erspielen. Im dritten Drittel ist es uns besser gelungen. Dazu kam das wichtige Tor von Yasin. Wir sind froh, dass wir uns zwei Punkte gesichert haben.“

Tore:

0:1 | 01:55 | Mirko Höfflin

1:1 | 48:44 | Yasin Ehliz

2:1 | 63:52 | Chris DeSousa

Zuschauer:

5.728