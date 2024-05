51. Truderinger Festwoche vom 3.05.24 bis 12.05.24

Es ist wieder so weit – die „Truderinger Wiesn“ rückt näher. Der Truderinger Buam Festring e. V. als Veranstalter, sowie der Festwirt Lorenz Stiftl und die Schausteller freuen sich auf zahlreiche Besucher zur 51. Truderinger Festwoche.

Los geht´s am Freitag, den 3.05.22 mit dem Einzug der Vereine ab 16.45Uhr ins Festzelt – auch in diesem Jahr mit dem Wiesn-Gespann der Spaten-Brauerei! Das traditionelle Anzapfen wird um 17.30 Uhr durch den Vorsitzenden des Bezirksausschusses Trudering-Riem Stefan Ziegler erfolgen.

Anschließend sorgen die Original Alpencasanovas für beste Stimmung im Zelt.

Am Samstag erfolgt um 11.00 Uhr die Zeltöffnung und der Schaustellerbetrieb. Am Abend heizt dann die Showband Basement 24 aus Trudering ein.

Am Sonntag feiert die Freiwillige Feuerwehr Trudering Ihr 150jähriges Jubiläum. Nach einem Weißwurstfrühstück im Festzelt startet der Festumzug um 9.00 Uhr zur Kirche Sankt Peter und Paul Trudering zum Festgottesdienst, anschließend führt der Festumzug zurück ins Festzelt in dem ab 12.00 Uhr der Festakt stattfindet.

Um 18.00 Uhr findet findest traditionell die politische Veranstaltung der SPD mit dem Europabeauftragten der SPD, ehem. Parteivorsitzenden, Kanzlerkandidaten und Präsidenten des Europaparlaments Martin Schulz als Festredner statt. Sprechen werden auch der Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher und die Bundestagsabgeordnete Claudia Tausend.

Abends mit Einbruch der Dunkelheit wird das große Feuerwerk die Besucher begeistern.

Am Montag ist ab 14.00 Uhr der beliebte Seniorentag mit verbilligten Preisen im Festzelt und Unterhaltung vom BAYERNHANS. Am Abend um 18.00 Uhr findet erstmal eine Veranstaltung der Freien Wähler im Festzelt statt und als Festredner wird der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger als Festredner sprechen.

Auch am Dienstag eröffnen Zelt und Schaustellerbetrieb um 14.00 Uhr und es gibt bis 16.00 Uhr einen vergünstigten Preis für die Hendl/Bierkombi. Die Schaustellerbetriebe bieten am Familiennachmittag neben Kasperltheater und Kinderschminken vergünstigte Preise in den Fahrgeschäften bis 18.00 Uhr.

Um 18.00 Uhr findet die Einweihung der Stadtrat Helmut-Schmid-Festwiese durch den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter statt. Im Festzelt spielen die Original Münchner Oktoberfest Musikanten unter Leitung von Wolfgang Grünbauer. Den Truderinger Buam Festring als Veranstalter der Festwoche freut es sehr, dass nicht nur eine Straße, sondern der Truderinger Festplatz den Namen unseres verstorbenen Ehrenmitglieds erhält.

Am Mittwoch erfolgt die Öffnung des Festzeltes und Schaustellerbetriebes um 16.00 Uhr, ab 18.00 Uhr heizen dann die CAGEY STRINGS im Festzelt ein.

Der Vatertag startet im Festzelt bereits um 9.30 Uhr und es findet bis 13.00 Uhr wieder die traditionelle Boxveranstaltung der Boxabteilung des TSV 1860 mit interessanten Preiskämpfen statt. Ab 14.00 Uhr gibt es dann musikalische Unterhaltung mit den TANNGRINDLER Musikanten

Freitag und Samstag öffnet das Festzelt und der Schaustellerbetrieb bereits um 14.00 Uhr, ab 18.00 Uhr spielt die Showband Eslarner auf und sorgt für beste Stimmung im Zelt.

Am letzten Tag der Truderinger Festwoche öffnet das Zelt um 11.00 Uhr zum Mittagstisch. Ab 17.00 Uhr beginnt die traditionelle politische Veranstaltung der CSU zu der als Festredner der Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume und der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Stefinger sprechen werden. Die musikalische Untermalung erfolgt durch den Truderinger Musikverein.

Auch in diesem Jahr gibt es im Truderinger Festzelt wieder einen Boxenbereich, in dem Reservierungen von Firmen und Vereinen vorgenommen werden können. Reservierungsanfragen bitte an christine.venus@stiftl.de. Das komplette Mittelschiff bleibt traditionell reservierungsfrei!

Mehr unter www.truderingerbuamfestring.de