53 Tage Pfingstferien: Freie Plätz im Ferienprogramm „Ferien Extra!“

Mit dem letzten Schulgong am Freitag, dem 17. Mai, beginnen die Pfingstferi-en. Für Kinder und Jugendliche bietet das Programm „Ferien Extra!“ jede Menge Spaß und Action und hat sowohl bei Ferienfahrten als auch bei Tages-ausflügen und in der Tagesferienbetreuung noch freie Plätze!

Ob Zeltlager im Allgäu, Ferienfahrt nach Regensburg, Sommerrodeln am Schliersee oder Rafting auf der Amper: „Ferien Extra!“, das Ferienprogramm des Kreisjugendring München-Stadt (KJR), hält in den zwei Wochen Pfingstferien 14 Ferienangebote mit insgesamt 53 Tagen Programm bereit.

Besondere Highlights sind die Ferienfahrten in der zweiten Ferienwoche: das siebentägige Zeltlager im Allgäu für 8- bis 13-Jährige mit dem Spiel- und Begegnungszentrum (SBZ) Fideliopark und die fünftägige Pfingstferienfahrt nach Regensburg mit dem Kinder- und Jugendtreff 2Club für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Für alle, die es in den beiden Wochen lieber ruhig angehen lassen und sich in gewohnter Umgebung wohl fühlen, gibt es in mehreren KJR-Freizeitstätten eine Tagesferienbetreuung. Im Kinder- und Jugendtreff 2Club (Sendling, Thal-kirchner Straße 209), am Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen (Neuperlach, Albert-Schweitzer-Straße 24), im Kinder- und Jugendtreff Trudering Frei.raum (Feldbergstr. 63) sowie im SBZ Fideliopark (Bogenhausen, Fideliostr. 153) können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren basteln, toben, spielen und chillen. Dazu gibt es ein vollwertiges Mittagessen, zumeist selbst gekocht und aus Bio-Zutaten. Die Tagesferienbetreuung beginnt je nach Ort um 8 oder um 9 Uhr und endet um 15 oder 16 Uhr. Meist können die Kinder nach dem Ende der Ferienbetreuung auch noch länger bleiben und die Angebote der Freizeitstätten nutzen, vom Kicker über Billard bis zur Spielkonsole, dann allerdings ohne nur für sie zuständige Pädagoginnen und Pädagogen.

Erlebnisreiche Ferientage versprechen auch die sechs Tagesausflüge, bei-spielsweise zum Bowling, zum Rafting auf der Amper, zum Sommerrodeln und Baden am Schliersee oder in den Wildpark Poing, die je nach Programm für Kinder und Jugendliche ab sieben und bis 15 Jahre ausgeschrieben sind.

Action und Spaß gibt es für wenig Geld: Die Tagesausflüge kosten zwischen fünf und maximal 15 Euro, die Tagesferienbetreuung inklusive Verpflegung pro Woche zwischen 40 und 80 Euro. Für Geschwister oder für Familien mit München-Pass gibt es Ermäßigungen zwischen 15 und 50 Prozent.

Das siebentägige Zeltlager im Allgäu kostet 225 Euro, die fünftägige Pfingstfe-rienfahrt nach Regensburg 170 Euro. Auch hier gibt es Geschwisterermäßigungen oder niedrigere Tarife und Zuschussmöglichkeiten für Familien mit geringem Einkommen. Im Teilnahmebeitrag sind stets die Fahrt, Unterkunft, Vollpension, Betreuung und Eintrittsgebühren bei Ausflügen enthalten.

Kostenlos können die Kinder und Jugendlichen in den Offenen Treffs der KJR-Freizeitstätten kickern, breakdancen, chillen und vieles mehr. Bei allen Ferienprogrammen gilt: Hauptamtliche Pädagoginnen und Pädagogen der KJR-Einrichtungen und geschulte Honorarkräfte sorgen für professionell betreuten Ferienspaß!

Die Angebote von „Ferien Extra!“ für die Pfingst- und Sommerferien stehen online auf www.ferien-extra.de.