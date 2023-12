6.000 Euro Sachschaden am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim – Bundespolizei sucht Zeugen

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstanden am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim. Um die Mitternachtsstunde zum Montag (17./18. Dezember) wurden am Bahnsteig mehrere Schaukästen und Wartehäuschen von bislang Unbekannten entglast. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Völlig sinnlos zerstörten bislang unbekannte Täter am S-Bahnhaltepunkt Berg am Laim um die Mitternachtsstunde mutwillig mehrere Schaukästen und Wartehäuschen. Dabei entstanden Sachschäden von rund 6.000 Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen wurden aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, unter der Rufnummer 089-515550-0 um Kontaktaufnahme mit der Bundespolizeiinspektion München.