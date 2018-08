6 Skitage, 7 Nächte: Traum-Skiurlaub im Wanderhotel Gassner

Grandiose Berge, traumhafte Aussichten, perfekte Pisten mit dem richtigen „Drive“. Abgeschwungen wird direkt vor der Haustür. Das Salzburger Wanderhotel Gassner ist mitten drin zwischen hunderten Pistenkilometern rund um Wildkogel, Kitzbüheler und Zillertaler Alpen.

Wer zu den Wedelwochen im Wanderhotel Gassner**** in Neukirchen am Großvenediger für sieben Nächte eincheckt, hat die Wildkogel-Arena schon in seiner Anoraktasche. Deren 64 Pistenkilometer geben einfach alles her – für Familien ebenso wie für Genuss–Skiläufer. Auch wer „Kilometer“ machen will, ist in Neukirchen am Großvenediger gut versorgt: Die nur 15 Autominuten entfernten Skigebiete Kitzbühel und Zillertal Arena setzen gemeinsam über 320 Pistenkilometer auf eine Karte. Beide haben 5 Sterne auf skiresort.de. Kitzbühel zählt außerdem zu den weltbesten Skigebieten.

Im Crystal Spa die Streif „abstreifen“

Wem nach einem Kilometerfresser-Skitag die „Streif“ auf dem Hahnenkamm in die Oberschenkel gefahren ist, der peilt im Wanderhotel Gassner am besten gleich das 500 m² große Crystal Spa an. Eine Bein-, Waden- und Rückenmassage, eine Fußreflexzonenmassage oder der Besuch der Saunawelt entspannen den gesamten Bewegungsapparat. Noch ein paar Längen im Blausee–Wasser und die letzten Zipperlein sind gelöst. Schon kann man sich dem nächsten Genussthema widmen: etwa dem Kulinarium, das in den Händen von Hausherr Hans-Peter Gassner liegt. Er weiß, womit sich der Feinschmeckergaumen kitzeln lässt: mit einer regionalen, bodenständigen, aber auch innovativen Küche, ausgewählten Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft und Schätzen aus dem Bio-Kräutergarten. Dazu von Sommeliére Elisabeth eine Weinempfehlung, mit der man den Tag in der gemütliche Stube oder im neu gestalteten Wintergarten „Das Wohnzimmer“ ausklingen lassen kann. Die Wohlfühlzimmer mit Pinzgauer Holz, erdigen Farben und natürlichen Materialien sind danach das perfekte „Rückzugsplatzerl“. Hier können sich Körper, Geist und Seele erholen, bevor es am nächsten Tag wieder zum Pistencheck geht. www.hotel-gassner.at