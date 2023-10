6. Wassersportfestival der Landeshauptstadt München

Mehr denn je steht das Wassersportfestival München unter dem Motto „Mitmachen“. Auch in diesem Jahr werden mehr als 20 Sportarten von Vereinen und Institutionen präsentiert und warten darauf, von Wassersportbegeisterten jeden Alters kostenfrei entdeckt zu werden.

Bereits zum sechsten Mal findet die Veranstaltung in Kooperation mit den Stadtwerken München (SWM) statt und präsentiert eine Vielzahl an Aktionen, Workshops und angesagten Wassersporttrends, die wieder auf die Besucher*innen warten. Und neben der Möglichkeit, neue Sportarten auszuprobieren, sind Spaß und Action bei diesem spannenden Rahmenprogramm für Jung und Alt garantiert.

Adrenalin pur! Profis zeigen unter anderem in atemberaubenden Shows Sprünge vom Sprungturm und präsentieren spektakuläre Tricks auf der Slackline, bevor die Besucher*innen in anschließenden Workshops ihr eigenes Können verbessern dürfen.



Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ und „Freischwimmerabzeichen Bronze“ nach Anmeldung*. Den ganzen Tag wird die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG die Prüfungen abnehmen – und das sogar komplett kostenfrei.

Sportreferent Florian Kraus: „Mit diesem Event wollen wir allen Münchner*innen die vielfältigen Bereiche des Wassersports näherbringen. Gleichzeitig ist uns Sicherheit auf, am und im Wasser ein wichtiges Anliegen. Daher freut es mich sehr, dass wir im Rahmen des Wassersportfestivals den Münchner Kindern die Möglichkeit geben, kostenlos die Schwimmabzeichen ‚Seepferdchen‘ und ‚Freischwimmer Bronze‘ zu absolvieren.“



Die SWM Bäderchefinnen Nicole Gargitter und Clara Kronberger: „Das Wassersportfestival ist ein besonderer Tag für Schwimmfans. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die Lust haben, ihre Fähigkeiten in einer Sportart zu verbessern oder etwas ganz Neues kennenzulernen! Dazu gibt es die Anleitung von Profis im tollen Ambiente der Olympia-Schwimmhalle.”

Weitere Highlights sind unter anderem Meerjungfrauen-Schwimmen, Synchronschwimmen, Schnupper-Schwimmkurse und Techniktrainings, Stand-Up-Paddling und SUP-Yoga, sowie Tauchkurse, Triathlon-Schnupperkurs und Drachenbootrennen.



Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr und endet um 18 Uhr. Der Eintritt ist für ALLE frei.



Für Besucher*innen gelten die zur Zeit der Veranstaltung aktuell bestehenden Hygiene-Richtlinien.



Weitere Informationen unter www.wassersportfestival.de

*Teilnahme Schwimmabzeichen nur begrenzt möglich. Anmeldung ab 16. Oktober unter www.wassersportfestival.de/seepferdchen/