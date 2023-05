60-Jähriger nach Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen

Am Freitag, 05.05.2023, ergaben sich im Rahmen von Ermittlungen Hinweise, dass sich in einem Pkw Ford Betäubungsmittel befinden könnten. Während zivile Polizeibeamte den Pkw beobachteten, kam ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im München zum Fahrzeug. Dieser wurde beim Einsteigen in den Pkw angehalten und kontrolliert, das Fahrzeug wurde durchsucht.

Im Fahrzeug konnten mehrere Marihuanapflanzen aufgefunden werden. Aufgrund der Menge an Pflanzen wurde das Kommissariat 82 (Rauchgiftdelikte) hinzugezogen.

Zudem wurden weitere Betäubungsmittel und Gegenstände aufgefunden, welche auf einen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schließen ließen. Bei einer zeitgleichen Durchsuchung der Wohnung des 60-Jährigen konnte ein versteckter Raum aufgefunden werden, welcher augenscheinlich zuvor als Aufzuchtanlage benutzt worden war. Es wurde zudem Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie weitere Betäubungsmittel aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte) der Münchner Kriminalpolizei