60 Jahre „103er Freizeittreff Obergiesing“ – Jubiläumsfest am 11. Juli 2025

Er steht schon länger als der Olympiaturm und ist aus Obergiesing nicht mehr wegzudenken: der „103er – Freizeittreff Obergiesing“. 1965 öffnete er als „Freizeitheim Obergiesing“ in der Perlacher Straße.

Was vor 60 Jahren wichtig war, ist jedoch auch heute unverändert: Die Freizeitstätte, die der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) im Auftrag der Stadt betreibt, ist ein beliebter Treffpunkt für Kinder, Teenies, Jugendliche und junge Erwachsene. 50 bis 60 kommen jeden Tag hierher, an Freitagen und Samstagen ist er besonders gefragt. Viele nennen ihn einfach „103er“, nach der Anschrift in der Perlacher Straße 103. Für Generationen von jungen Menschen war der 103er ein zweites Zuhause, ein beliebter Treffpunkt zum Spielen, Ausspannen, neues Erlernen und mit Gleichaltrigen zusammen sein. Ohne die Aufsicht der Eltern, aber stets umsichtig begleitet durch die Pädagog*innen des KJR.

Der Freizeittreff ist stark in seinem Stadtteil Obergiesing verankert, und es ist keine Seltenheit, dass Eltern von heute früher selbst Besucher*innen waren. Der 103er begleitet so manche Familien über Generationen hinweg. „Uns vertrauen die jungen Leute Erlebnisse in der Schule ebenso an wie Ärger zuhause, Frust über erfolglose Bewerbungen oder auch Liebeskummer“, sagt Alexander Ostermeier.

Wenn der Jugendtreff-Besucher von 1990 heute Leiter ist

Der Pädagoge leitet den 103er seit 2014 und er weiß, wie wichtig ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche ist. Seit er zwölf war, Ende der 80er Jahre und als Jugendlicher Anfang der 90er Jahre, war Ostermeier selbst Besucher des Freizeittreffs und hat sich „oft mit den Pädagog*innen unterhalten. Ich bin damals regelmäßig zur Schachgruppe gegangen und hab später selbst eine „Das Schwarze Auge“-Rollenspielgruppe geleitet, irgendwann auch einen Computerclub für die Jüngeren. Mich haben besonders die Ausflüge gereizt, meine Schwester kam vor allem wegen der Disco“, erzählt er.

Aus dem freiwilligem Engagement wurde sein Beruf und nun freut sich Ostermeier auf das 60. Jubiläum. Das feiert der 103er am Freitag, 11. Juli 2025 mit einem großen Fest für Klein und Groß.

Um 15:00 Uhr beginnt die Jubiläumsfeier mit einer Theater- und Zaubervorstellung für die ganze Familie, von 16:00 bis 19:00 Uhr bietet das KJR-MusikMobil mit seiner mobilen Bühne Raum für spontane Auftritte, außerdem Spiel- und Musik-Mitmachangebote für Kinder und einen Trommelkurs, den ein langjähriger Raumnutzer anbietet. Denn die Räume in Freizeitstätten stehen ausdrücklich auch Organisationen und Vereinen im Viertel zur Verfügung, und Familien und Teenies freuen sich über die Möglichkeit, hier einen Kindergeburtstag oder eine Party zu feiern. „Viele haben zu Hause nicht genug Platz dafür“, sagt der Pädagoge.

Um 17:30 Uhr begrüßt 103er-Leiter Alexander Ostermeier die Gäste im offiziellen Teil. Die Glückwünsche der Landeshauptstadt München überbringt im Namen von OB Dieter Reiter Stadtrat Thomas Lechner, für den Kreisjugendring München-Stadt gratuliert die neue Vorsitzende Svenja Gutzeit.

Danach gibt es DJ-Musik in der Halle und Retro-Videospiele im Haus. Mit Defender, Donkey Kong, Super Mario und vielen weiteren Konsolen-Klassikern können sich die Gäste durch die Videospiele der letzten Jahrzehnte zocken und eigene Jugenderlebnisse aufleben lassen.

Auch ist Zeit für geselliges Zusammensein und Erinnerungen an 60 Jahre Jugendarbeit in Obergiesing – oder an ganz private Highlights und Missgeschicke.

Ende des Festes ist um 21 Uhr, alle derzeitigen und ehemaligen Besucher*innen und deren Familien sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen, ebenso die Nachbarschaft und alle Freund*innen des Hauses, der Eintritt ist frei.

Am besten zu erreichen ist der 103er Freizeittreff mit der U2 oder der S-Bahn bis Giesing (Bahnhof) und dann mit dem Bus 54 eine Station bis Fockensteinstraße.