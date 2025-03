60 Jahre Kinder- und Jugendtreff FEZI in Giesing – am 28. März

Der Kinder- und Jugendtreff FEZI in der Fromundstraße 1 wird 60 Jahre alt! Das feiert er am Freitag, den 28. März ab 15 Uhr mit einem Spielefest im und vor dem Haus mit viel Programm für Klein und Groß – so zum Beispiel Sumo-Ringen, Hüpfburg, Torwand-Schießen und Dosen-Werfen. Es gibt kleine Preise zu gewinnen!

Ab 17:30 Uhr ist der offizielle Geburtstagsempfang mit Begrüßungsdrink geplant, dann werden ab 18 Uhr Stadträtin Anja Berger und KJR-Vorsitzende Judith Greil die Gäste mit einem kleinen Redebeitrag begrüßen.

Ab etwa 18:45 Uhr gibt es Party-Musik mit DJ Monaco Fiasco.

Angebote des FEZI

Das FEZI ist ein lebendiger, bunter Treffpunkt für junge Menschen von 6 bis 21 Jah-ren und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, Kreativ- und Kochan-geboten, gemeinsamen Ausflügen und Wochenendfahrten. Besondere Gruppenan-gebote für Jungen oder Mädchen, Lerngruppen sowie zielgruppenspezifische Pro-jekte ergänzen das Angebot. Es gibt gemütliche Ecken zum Chillen und die Kinder und Jugendlichen können Billard, Kicker, Fußball oder Tischtennis spielen und auch Spielekonsolen und eine Spielecke nutzen. In der Disco wird coole Musik zum Tan-zen aufgelegt.

Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen bei Bewerbungen und bieten Beratung zu Fragen rund um Familie, Schule, Liebe und Freundschaft. Eine enge Kooperati-on besteht mit der Grund- und Mittelschule an der Fromundstraße – vor allem durch die Jugendsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarbeit und JADE, die von drei pädagogischen Fachkräften des FEZI angeboten werden.

FEZI – Kinder- und Jugendtreff am Wettersteinplatz

Ansprechperson: Michael Jaschkowitz

E-Mail: fezi-wetterstein@kjr-m.de

www.fezi-wetterstein.de

MVV: U1, Tram 15/25 Wettersteinplatz

Das FEZI ist eine städtische Freizeitstätte in Trägerschaft des Kreisjugendring München-Stadt.