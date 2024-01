60 Jahre nach Babyboom: Geburtenzahl in 2023 weiter rückläufig

5.886 Babys in der München Klinik geboren – darunter das kleinste „Münchner Kindl“ jemals

In 2024 feiern in Deutschland besonders viele Menschen, nämlich rund 1,36 Millionen, ihren 60. Geburtstag – darunter 17.255 „Münchner Kindl“ mit Wohnsitz München. Sie alle wurden im Jahr 1964 geboren, in dem der Babyboom mit dem geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland seinen Höhepunkt erreichte. Danach ging die Geburtenziffer rapide zurück (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung). Nachdem sich die Anzahl der Geburten in Deutschland seit 2016, ausgenommen das Pandemiejahr 2021, auf stabilem Niveau eingependelt hatte, ist seit 2022 wieder eine rückläufige Tendenz erkennbar (Quelle: Statista). Diese setzt sich in den aktuellen Zahlen des Jahres 2023 in Deutschland und München fort.

Weniger „Münchner Kindl“ in 2023

Insgesamt 21.110 Kinder kamen nach Angaben des Standesamtes München im Jahr 2023 mit Geburtsort München zur Welt. Das Statistische Amt München zählt 15.667 Kinder mit Wohnort München. Das ist ein Rückgang von jeweils rund 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2022 (vgl. Tabelle unten). Laut vorläufiger Auswertung des Statistischen Bundesamtes ist die Geburtenzahl in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr noch deutlicher um rund 7 Prozent gesunken.

München Klinik heißt 5.886 Babys willkommen

Insgesamt 5.886 Babys (2022: 6.268 Babys) erblickten in 2023 in einer der drei städtischen Frauenkliniken der München Klinik das Licht der Welt. In Harlaching waren es 2.273 (2022: 2.428) Babys, in Schwabing 2.426 (2022: 2.491) und in Neuperlach 1.187 (2022: 1.349) Neugeborene. Unter den Babys waren insgesamt zwei Drillingstrios und 93 Zwillingspärchen. Während sich der rückläufige Geburtentrend in München auch in den Geburtenzahlen der München Klinik spiegelt, bewegt sich die Geburtenzahl und die Zahl der Mehrlingsgeburten in der MüK damit weiterhin auf hohem Niveau. In den drei Frauenkliniken der MüK kamen insgesamt wieder die meisten Babys der Landeshauptstadt München zur Welt. Die beiden Chefärzte der Frauenkliniken Prof. Christoph Scholz (Harlaching und Neuperlach) und Dr. Olaf Neumann (Schwabing) betonen: „Wir sind stolz auf das große Vertrauen, das unsere Geburtshilfe in München und im Umland genießt. Bei uns werden weniger Kaiserschnitte und weniger Dammschnitte durchgeführt, als im bundesweiten Vergleich – obwohl wir an zwei von drei geburtshilflichen Standorten das vollumfängliche Versorgungsspektrum für Risikoschwangerschaften und Frühgeborene anbieten. Das ist ein Qualitätsbeweis, auf den unsere Teams zurecht stolz sind und für den wir in München stehen.“

Hochmoderne Geburtshilfe in hochmodernen baulichen Strukturen

Im März wird die Geburtshilfe der München Klinik Schwabing gemeinsam mit dem vollumfänglichen Spektrum der Frauen- und Kindermedizin im ersten fertiggestellten Neubau der MüK ihre neue Heimat finden. Der Harlachinger Neubau folgt Ende des Jahres. Dr. Götz Brodermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik: „Wir schaffen aktuell die adäquate bauliche Infrastruktur für unsere hochqualitative Medizin und Pflege. Schon in wenigen Wochen eröffnen wir unseren Schwabinger Neubau mit mehr Kreißsälen. Die Teams der Geburtshilfe, Kinder- und Frauenmedizin arbeiten dort auf bewährte Weise Hand in Hand, und dann auch Tür an Tür zusammen. Das hat interdisziplinären Vorbildcharakter und ist ein medizinischer Quantensprung, auf den viele Krankenhäuser noch hinarbeiten. Von der räumlichen Nähe und modernen Ausstattung profitieren Personal, Patient*innen und Prozesse gleichermaßen.“

Zahl der Frühgeborenen gestiegen – darunter das kleinste Frühchen jemals

Im Jahr 2023 wurde in der MüK Harlaching das kleinste Frühchen jemals in der MüK – und womöglich sogar in ganz München – neonatologisch versorgt. Mit 310 Gramm wog das Frühgeborene bei der Geburt nicht viel mehr als ein handelsüblicher Butterblock. Zum Vergleich: Das „zweitkleinste“ Kind, das im Jahr 2023 in der MüK versorgt wurde, wog bei der Geburt 420 Gramm. Vier Monate lang wurde das kleinste Frühgeborene vom Team der Neugeborenen-Intensivstation versorgt und konnte vor wenigen Tagen in gutem Zustand mit den Eltern nach Hause entlassen werden. Mittlerweile zeigt die Waage über 2 Kilogramm und damit mehr als das Sechsfache des Geburtsgewichtes an.

Das kleinste Kind ist eines von insgesamt 90 Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1.500 Gramm, die unter Leitung von Chefarzt Prof. Marcus Krüger im Jahr 2023 in der Klinik für Neonatologie (Neu- und Frühgeborenenmedizin) mit den Standorten Harlaching und Schwabing versorgt wurden. Mit 47 versorgten Kindern in Harlaching und 43 Kindern in Schwabing war die Frühgeborenenversorgung an beiden Standorten nahezu gleich verteilt. Damit ist die Zahl der versorgten Frühgeborenen in der MüK im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – in 2022 waren 82 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.500 Gramm versorgt worden. Chefarzt Prof. Marcus Krüger betont: „In der Frühgeborenenmedizin zählen nicht Zahlen oder Gewicht, sondern vor allem die Ergebnisqualität, also die kleinen Patientinnen und Patienten mit möglichst wenigen Komplikationen zu entlassen. Die Versorgungsqualität wird in Deutschland intensiv kontrolliert und so eine Vergleichbarkeit für alle 164 deutschen Zentren hergestellt.“

Neue Richtlinie: Versorgung auf höchstem Niveau an zwei Standorten gesichert

Die München Klinik versorgt an den beiden Standorten Harlaching und Schwabing Früh- und Risikogeborene auf der höchsten Versorgungsstufe (Perinatalzentrum Level 1). Nach der neuen Qualitätsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) müssen ab 2024 je Standort mindestens 25 Kinder mit Geburtsgewicht unter 1250 Gramm versorgt werden, um diese höchste Versorgungsstufe zu erhalten und Frühgeborene mit niedrigem Geburtsgewicht versorgen zu dürfen. Die MüK lag mit 35 versorgten Kindern in Schwabing und 34 versorgten Kindern in Harlaching in 2023 wie in den vergangenen Jahren stabil über dieser Grenze. „Unsere beiden Neonatologien liegen damit deutlich über der geforderten Grenze und die Versorgung auch extrem kleiner Frühgeborener ist damit an der München Klinik gesichert“, betont Prof. Krüger. Die München Klinik Schwabing ist als einzige Klinik in München als babyfreundliche Geburtsklinik zertifiziert, ebenso wie das Perinatalzentrum Harlaching als einziges nach „Perizert“ zertifiziert ist.

Neugeborene in München1 Neugeborene Münchner*innen2 Geburten in der MüK3 Babys in der MüK Drillinge in der MüK Zwillinge in der MüK 2017 23.377 17.629 6.072 6.194 4 114 2018 23.512 17.587 6.097 6.214 1 115 2019 23.463 17.509 6.013 6.139 5 116 2020 23.198 17.593 6.089 6.204 4 107 2021 24.089 18.330 6.637 6.740 1 101 2022 22.284 16.540 6.146 6.268 1 120 2023 21.110 15.667 5.789 5.886 2 93

1 Die Zahl der Neugeborenen in München basiert auf den Angaben des Geburtenbüros des Standesamt München (inkl. München-Pasing). Zur Zahl zählen alle Kinder mit eingetragenem Geburtsort München, die demzufolge in einer Münchner Klinik oder Geburtseinrichtung zur Welt kamen. Nachbeurkundungen und Auslandsgeburten wurden abgezogen.

2 Die Zahl der neugeborenen Münchnerinnen und Münchner erhebt das Statistische Amt München. Zur Zahl zählen auch die Kinder, die in München ihren Hauptwohnsitz haben, aber in einer Klinik außerhalb Münchens geboren wurden. Hingegen gehören Kinder, die nicht in München wohnen, aber in einer Münchner Klinik auf die Welt kamen, nicht dazu. Die Zahl der im Einzugsgebiet München geborenen Kinder weicht daher ab.

3 Bei den Geburtenzahlen ist die Zahl der Geburten von der Zahl der geborenen Babys zu unterscheiden. Die Differenz ergibt sich aus den Mehrlingsgeburten. Bei Drillingen wird beispielsweise mit einer Geburt, aber mit drei Babys gerechnet.