60. Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese vom 17. April bis 10. Mai 2026

In diesem Jahr feiert das Frühlingsfest auf der Theresienwiese 3 Wochen lang vom 17. April bis zum 10. Mai 2026 sein 60. Jubiläum. Dieses traditionsreiche Fest markiert den Auftakt der Freiluftveranstaltungen und lädt dazu ein, dem Alltag zu entfliehen und das Leben in einer entspannten, geselligen Atmosphäre zu genießen.

Schirmherr Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesn-Chef, zapft am 17. April um 16:00 Uhr im Hippodrom das erste Fass Bier an.

Mehr als 110 Schaustellerfamilien präsentieren eine vielfältige Auswahl an Unterhaltung, Gastfreundschaft, Spiel, Spaß und Nervenkitzel für jedes Alter und jeden Geschmack. Highlights sind unter anderem der Skyfall und das Oktoberfest Riesenrad der Firma Willenborg, die beiden einen atemberaubenden Blick über München bieten. Für die kleinen Gäste stehen zahlreiche Kinderkarussells bereit, während Adrenalinliebhaber*innen bei aufregenden Fahrgeschäften wie dem Top Spin No. 1 oder dem Parkour auf ihre Kosten kommen. Wer sein Glück und Können testen möchte, kann sich an verschiedenen Geschicklichkeitsspielen sowie Schießbuden versuchen.

So sind nach einer Pause in diesem Jahr endlich mal wieder der Skyfall, Heidi The Coaster, der Break Dance von Alexander Goetzke, der Techno Power sowie für die Familie „Rund um den Tegernsee“ zu Gast auf dem Münchner Frühlingsfest. Die kulinarische Vielfalt auf dem Frühlingsfest ist beeindruckend. An zahlreichen Ständen gibt es eine große Auswahl an Leckereien und Spezialitäten – von herzhaft bis süß. Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten.

Neuigkeiten im Bereich der Gastronomie sind die Asia Nudeln von Sonja Eckl-Gruber, die Veggie-Hütte mit leckerem Blumenkohl, Zucchini oder Karotten im Backteig, SüßkartoffelWedges und Kartoffelchips oder die Rollende Metzgerei, in der wie es der Namen schon sagt, vor den Augen der Gäste mehrmals täglich Wurstwaren in einer Gläsernen Metzgerei hergestellt werden.

Neuigkeiten im Bereich Spiel ist Ramba Samba. Hier kommt es auf den richtigen Schwang an. Beim Blumenpflückt gibt es tolle Preise gewinnen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm macht das Volksfest zu einem besonderen Erlebnis. Zu den beliebten Highlights gehören der große BRK-Flohmarkt, das ACMOldtimertreffen, die Familientage und die beiden spektakulären Feuerwerke. Beim „Tag des Brauchtums“ können Besucher bayerische Tradition in all ihren Facetten erleben – mit dabei ist auch das Münchner Kindl, Franziska Inselkammer.

60 Minuten – 60 Cent – Sonntag, 19. April 10.00 – 11.00 Uhr

Kaum zu glauben aber wahr. Am 19. April kann jeder Frühlingsfest Gast eine Stunde lang für 60 Cent alle Karussells und Kindergeschäfte fahren oder mit der Geisterbahn. Benso kostet der Eintritt in alle Belustigungen, wie das Jumanji oder der Alpenrausch 60 Cent. Darüber hin aus bieten alle Stände spezielle kulinarische Angebote für 60 Cent an. Ohne Frage auch an allen Schieß- und Spielbuden kann man sich für 60 Cent vergnügen.

Danke München Weißwurst Frühstück Mittwoch, 22. April 11.00 – 11.55 Uhr

Als Dank an alle Münchnerinnen und Münchner und alle Gäste aus Nah und Fern, findet am Mittwoch, den 22. April ein großes „Danke München“ Weißwurst Frühstück auf dem gesamten Frühlingsfest statt.

Alle Imbissbetriebe bieten zusammen über 1000 Mal 2 Weißwürste + 1 Breze zum symbolischen Preis von 2,00 € an. Die Einnahmen werden gespendet.

1.000 Mal 1 Breze + 2 Weißwürste zum Preis von 2 €

Her mit der D-Mark – Montag, 27. April und 4. Mai

Montag, den 27. April und 4. Mai, kann man auf dem Frühlingsfest unkompliziert mit den restlichen DM-Beständen bezahlen. 2 DM entsprechen dann 1 €.

Glow Night Ballonglühen – Mittwoch, den 29. April

Am Mittwoch, den 29. April wird nicht gleich in die Lüfte abgehoben, dennoch kann man die Kust des Ballonfahrens Haut nah erleben. 5 Ballons von „pioneer travel“ aus dem Chiemgau, werden im südlichen Teil der Theresienwiese im Mittelfeld zwischen Straße 3 und 4 zum Glühen gebracht.

Lichtgestalten – Donnerstag, 30. April ab 18.30 Uhr

Am Donnerstag schweben ab 18.30 Uhr illuminierte Stelzengeher mühelos in 4 Meter Höhe über den Gästen, tanzen und posieren.

Costumed Characters – Mittwoch, 6. Mai 16.00 – 20.00 Uhr

Ab 16.00 Uhr kann jeder Besucher und Besucherin Teil der Fantasywelt werden und in seinem Lieblingskostüm auf das Frühlingsfest kommen. Hier trifft sie / er auf Micky, Minnie, Donald, Daisy, Elsa, Anna, Olaf, Minnions oder Trolls.

Sonntag, 10. Mai HandwerksFrühling

Am Sonntag, den 10. Mai 2026 verwandelt sich das Festgelände des Münchner Frühlingsfests in einen lebendigen Ort des Aufbruchs und der Gemeinschaft. Beim HandwerksFrühling ziehen Schäffler- und Handwerksgruppen aus ganz Bayern in prächtiger Zunftkleidung über das Festgelände – ein Zeichen der Zuversicht des Handwerks, dass unser Land jeden Tag aufs Neue am Laufen hält.

Begleitet wird der Umzug vom legendären Schäfflertanz, der parallel auf sechs Plätzen auf dem Frühlingsfest aufgeführt wird. Dieses uralte Ritual findet nur alle sieben Jahre statt und entfaltet jedes Mal aufs Neue seine ganz besondere, unvergleichliche Wirkung.

In der Festhalle Bayernland begrüßt der Stellvertretender Ministerpräsident und Bayerscher Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwangen, zusammen mit dem Präsidenten des bayerischen Handwerkstages, Herr Dipl. Ing. Franz Xaver Peteranderl die Gäste.

Geschichte

Bereits am 5. Dezember 1960 hatte der „Bayerische Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller e.V.“, einen Antrag für die Durchführung eines Frühlingsfestes auf der Theresienwiese an den Wirtschaftsausschuss der Stadt München gestellt. Wie nachzulesen, wurde der Antrag wurde zunächst abschlägig beschieden.

Am 10. Dezember 1964 genehmigte dann der Wirtschaftsausschuss die Durchführung eines 14-tägigen Frühlingsfestes mit der Begründung: „da eine solche Veranstaltung, im bescheidenen Rahmen gehalten, weder die Interessen der Stadt im Allgemeinen noch die des Oktoberfestes im Besonderen beeinträchtigt.“

1965 wurde vom „Münchner Schaustellerverein“ und dem „Bayerischen Landesverband ambulanter Gewerbetreibender“ das erste Frühlingsfest auf der Theresienwiese veranstaltet. Der damalige 3. Bürgermeister der Stadt München, Albert Bayerle, eröffnete es am 3. April 1965. Bei einer Pressekonferenz betonte Bayerle, dass „vom Fassanstich – wie bei der Eröffnung des Oktoberfestes der Brauch – bewusst abgesehen wird.“ Das Frühlingsfest diente damals „in erster Linie der Belustigung von Kindern und Jugendlichen“.

Da die Karwoche 1965 auf die zweite Woche des Frühlingsfestes fiel, musste am Karfreitag der Festbetrieb eingestellt werden. Das katholische Stadtpfarramt St. Paul unterstützt vom Erzbischöflichen Ordinariat München, hatte daraufhin im Juni 1965 um eine Verlegung des Frühlingsfestes gebeten, „da die Fixierung auf die Fastenzeit, besonders auf die Karwoche als unerträgliche Zumutung empfunden wurde.“ Aus diesem Grund beginnt das Frühlingsfest stets nach Ostern.

Das Festareal Das Areal des Frühlingsfests erstreckt sich über die Straßen 1 und 2 der Theresienwiese und wird rechts durch die Wirtsbuden- und links durch die Schaustellerstraße abgegrenzt. Der hintere Teil der Theresienwiese in Richtung Bavaria dient für die jeweiligen Rahmenveranstaltungen wie den BRK-Flohmarkt, das Oldtimertreffen oder die beiden Feuerwerke.

Das Festareal

Das Areal des Frühlingsfests erstreckt sich über die Straßen 1 und 2 der Theresienwiese und wird rechts durch die Wirtsbuden- und links durch die Schaustellerstraße abgegrenzt. Der hintere Teil der Theresienwiese in Richtung Bavaria dient für die jeweiligen Rahmenveranstaltungen wie den BRK-Flohmarkt, das Oldtimertreffen oder die beiden Feuerwerke.

Herzliche Willkommen München

Gleich im Eingangsbereich werde die Gäste von einem roten Riesenherz begrüßt, dass eine 6 x 4 Meter misst und beleuchtet ist. Eine traumhafte Kulisse für eine Selfie oder Erinnerungsfoto. Ein weiteres kleines Herz mit einer romantischen Bank, befindet sich im Bereich des Ausgang Richtung U-Bahn und lädt ebenfalls auf ein Selfie ein.

Ausstellungsgzelt

Anlässlich des 60. Jubiläums entstand im Bereich des Ausgang Schaustellerstraße / Esperantoplatz ein Zelt mit Erinnerungen an vergangene Frühlingsfeste und die Geschichte der Schaustellerei. Eintritt frei.

Öffnungszeiten:

Beginn: Freitag, 17.04.2026 15.30 Uhr

Ende: Sonntag, 10.05.2026 23.00 Uhr

Bierzelte:

Freitag, 17.04. von 16.00 – 23.00 Uhr

Montag bis Freitag ab 11.00 – 23.00 Uhr

Wochenende und 1. Mai ab 10.00 – 23.00 Uhr

freitags (nur bei einem Feuerwerk) ab 10.00 – 23.15 Uhr

Ausschankschluss 22.30 Uhr Musikende 22.45 Uhr

Sonstige Geschäfte, Spiel- und Fahrgeschäfte:

Freitag, 17.04. von 16.00 – 23.30 Uhr

Montag bis Donnerstag ab 11.00 – 23.00 Uhr

Freitag ab 11.00 – 23.30 Uhr

Samstag und 1. Mai ab 10.00 – 23.30 Uhr

alle Betriebe sonntags von 10.00 – 23.00 Uhr

Kinderfahrgeschäfte, Verkauf und Imbiss:

Freitag, 17.04. von 16.00 – 23.30 Uhr

Montag bis Freitag ab 11.00 – 23.00 Uhr

Samstags und 1. Mai ab 10.00 – 23.30 Uhr

alle Betriebe sonntags von 10.00 – 23.00 Uhr