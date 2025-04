62-jähriger bei Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt

Ein 62-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt worden – Mehrere Personen mussten betreut werden.

Um 15.24 wurde ein Notruf an die Integrierte Leitstelle München über einen schweren Verkehrsunfall in der Schillerstraße abgesetzt. Den Schilderungen nach wurde eine Person von einem Lkw erfasst und sei unter diesem eingeklemmt.

Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle. Ein Mann lag vor einem Lkw und wurde von Polizisten reanimiert. Feuerwehrleute und Rettungsdienstkräfte übernahmen die Reanimation. Leider waren die Verletzungen des 62-Jährigen so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 39 Jahre alte Ehefrau, die den Unfall beobachtete, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens betreut.

Da neben der Ehefrau auch der Lastwagenfahrer und weitere Personen, welche direkt an der Unfallstelle waren, betreut werden mussten, kamen mehrere Teams des Krisendienstes zum Einsatz.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten einen Sichtschutz auf. Von der Polizei wurde die Unfallstelle großräumig abgesperrt. Das Unfallkommando ermittelt die Umstände des Zusammenstoßes.