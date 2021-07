63. Magdalenenfest startet mit Kaiserwetter

Das traditionelle Magdalenenfest im Hirschgarten macht 2021 den Anfang bei Sommer in der Stadt. Bis Sonntag, 18. Juli 2021 darf hier von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr eingekauft, flaniert und geschlemmt werden. Haushaltswaren, Keramikwaren, Textilien, Lederwaren, Schmuck, Geschenke, Mitbringsel u. v. m. sind zu haben.

Ob Süßes oder Herzhaftes, es darf genascht und genossen werden – der Appetit kommt nicht erst beim Essen. Kettenkarussell, Kinderkarussell, Wurf- und Spikerbuden, Schiffschaukel und vieles mehr fehlen natürlich auch in diesem Jahr nicht.

Natürlich alles unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Vorsichtsmaßnahmen.

Das Magdalenenfest wird heuer zum 63. Mal im Hirschgarten gefeiert. Viel weiter aber reicht sein eigentlicher Ursprung zurück.

In einem abgelegenen Teil des prachtvollen Nymphenburger Schloßparks ließ Kurfürst Max Emanuel im Jahre 1728 die Magdalenenklause erbauen. Diese Eremitage war der Heiligen Magdalena gewidmet.

Stets feierten die Menschen am Tag der Hl. Magdalena, also am 22. Juli ein Fest, zu dem sich bald auch das fahrende Volk, Gaukler und Händler gesellten. Eine Tradition, die bis heute von den Schaustellern und Marktkaufleuten fortgeführt wird.

Eines Tages geschah ein Wunder. Ganz in der Nähe der Magdalenenklause entsprang eine neue Quelle. Bald munkelte man, diese Quelle habe große Kräfte, die manches Gebrechen heilen könnte.

Diese Nachricht sprach sich natürlich in Windeseile im ganzen Land herum. Immer mehr Menschen kamen zur Magdalenenklause. Und das Fest am Tag der Hl. Magdalena wurde immer größer gefeiert.

Eine der wenigen guten, alten Traditionen, die bis heute im Hirschgarten erhalten blieben.

Bequem und ganz parkplatzsorgenfrei ist das Magdalenenfest im Hirschgarten nicht nur mit der S-Bahn, sondern auch mit der Tram Linie 16, 17 und 12 zum Romanplatz zu erreichen.